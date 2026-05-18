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Zarco dimesso dall'ospedale: ritorno in Francia per valutare il ginocchio malconcio

MotoGP
di Diana Tamantini
lunedì, 18 maggio 2026 alle 15:52
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Dopo il botto e le prime notizie, Johann Zarco sta tornando nel suo paese natale: l'ultimo aggiornamento da LCR Honda.
Johann Zarco ha lasciato la struttura ospedaliera di Barcellona, diretto in Francia, per poi far valutare la situazione del suo ginocchio, ridotto piuttosto male dopo quanto avvenuto ieri alla seconda partenza del GP Catalunya. Lo conferma il team LCR Honda con questa nuova nota per spiegare la situazione del suo pilota: "Dopo l'incidente a Barcellona durante la gara di domenica, Johann Zarco è stato dimesso dall'Hospital Universitari General de Catalunya lunedì pomeriggio e si è trasferito in Francia. Martedì visiterà il rinomato specialista del ginocchio Dr. Bertrand Sonnery-Cottet a Lyon per una ulteriore valutazione della sua condizione e per determinare i prossimi passi per il suo recupero".
-> Terrore in pista e lezione umana: il GP Catalunya riaccende il dibattito su limiti e rispetto

Lesione non da poco 

Nella serata di ieri, dopo la prima rassicurazione video dallo stesso Zarco alcune ore prima, la squadra di Lucio Cecchinello aveva spiegato con maggiore precisione la situazione, una volta conclusi tutti gli esami necessari. È andata di lusso vista la dinamica da paura (la gamba sinistra rimasta incastrata nella parte posteriore della Ducati di Bagnaia), ma non se l'è cavata con poco: lesioni al legamento crociato anteriore e posteriore, e al menisco mediale, in più anche una piccola lesione al perone nella zona della caviglia. Dopo la notte passata in osservazione, ecco le dimissioni per volare subito a Lione e consultarsi con lo specialista del caso, per avere le idee più chiare sui prossimi passi da compiere. Non senza una battuta.
Sempre nella giornata di ieri, l'esperto francese di LCR Honda aveva postato anche una storia particolare per sdrammatizzare, "esultando" per il fatto di non dover realizzare il lunedì di prove ufficiali MotoGP in Catalunya. Test fermi per pioggia... Si può sorridere con sollievo dopo quanto successo ieri.

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Johann Zarco

diDiana Tamantini

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