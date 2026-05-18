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SBK: Alvaro Bautista operato, ci pensa Yari Montella a far sorridere il team Barni

Superbike
di Matteo Bellan
lunedì, 18 maggio 2026 alle 15:30
Alvaro Bautista e Yari Montella piloti del Barni Spark Racing Team Superbike WorldSBK
Superbike: Alvaro Bautista operato, ci pensa Yari Montella a far sorridere il team Barni
Aggiornamenti dal team Barni sulle condizioni del due volte campione del mondo SBK, infortunato nel round a Most.
Tra MotoGP e Superbike non sono mancati gli incidenti nel recente weekend di gara. Nel campionato mondiale delle derivate di serie, in azione in Repubblica Ceca, sono stati Alvaro Bautista e Danilo Petrucci ad essere protagonisti di due brutte cadute. Lo spagnolo è caduto in curva 20 nel corso della FP3 di sabato mattina ed è stato poi dichiarato "unfit" a causa della frattura del malleolo, del mesopiede e del calcagno destro.

Superbike, Alvaro Bautista: operazione riuscita. Quando tornerà?

Poco fa il Barni Spark Racing Team ha diramato un aggiornamento ufficiale: "Alvaro Bautista è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico per le fratture riportate in seguito alla caduta avvenuta sabato durante le FP3. L’operazione è perfettamente riuscita e il pilota 19 proseguirà ora il percorso di recupero post-operatorio".
Non sono state fornite indicazioni riguardanti i tempi di recupero del due volte campione del mondo SBK. Si spera che possa tornare sulla sua Ducati Panigale V4 R il prima possibile. Il prossimo round del calendario è ad Aragon nel weekend 29-31 maggio.

SBK, Montella fa felice il team Barni

Anche se purtroppo ha dovuto fare a meno di Bautista, il Barni Spark Racing Team nel weekend ha potuto festeggiare i tre podi di Yari Montella. Per tre volte il pilota campano è arrivato terzo, dietro solo alla coppia Bulega-Lecuona del team ufficiale Aruba Ducati. Degli ottimi risultati che gli permettono di essere terzo anche nella classifica generale Superbike.
Dopo una stagione da rookie in cui aveva mostrato velocità e aveva anche commesso diversi errori, nel 2026 sta dimostrando di meritare di essere sulla griglia del Mondiale Superbike. È indubbiamente maturato e forse la nuova Panigale V4 R è una moto che lo aiuta maggiormente ad esprimere tutto il suo potenziale.
Marco Barnabò ce lo aveva detto in un'intervista a inizio anno (QUI il link) che questa sarebbe stata una stagione decisiva per Montella, praticamente da dentro o fuori. E il pilota ha risposto alla grande, facendo vedere di poter lottare per posizioni di rilievo.

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