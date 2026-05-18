Aggiornamenti dal team Barni sulle condizioni del due volte campione del mondo SBK, infortunato nel round a Most.

Tra MotoGP e Superbike non sono mancati gli incidenti nel recente weekend di gara. Nel campionato mondiale delle derivate di serie, in azione in Repubblica Ceca, sono stati Alvaro Bautista e Danilo Petrucci ad essere protagonisti di due brutte cadute. Lo spagnolo è caduto in curva 20 nel corso della FP3 di sabato mattina ed è stato poi dichiarato "unfit" a causa della frattura del malleolo, del mesopiede e del calcagno destro

Superbike, Alvaro Bautista: operazione riuscita. Quando tornerà?

Poco fa il Barni Spark Racing Team ha diramato un aggiornamento ufficiale: "Alvaro Bautista è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico per le fratture riportate in seguito alla caduta avvenuta sabato durante le FP3. L’operazione è perfettamente riuscita e il pilota 19 proseguirà ora il percorso di recupero post-operatorio".

Non sono state fornite indicazioni riguardanti i tempi di recupero del due volte campione del mondo SBK. Si spera che possa tornare sulla sua Ducati Panigale V4 R il prima possibile. Il prossimo round del calendario è ad Aragon nel weekend 29-31 maggio.

SBK, Montella fa felice il team Barni

Anche se purtroppo ha dovuto fare a meno di Bautista, il Barni Spark Racing Team nel weekend ha potuto festeggiare i tre podi di Yari Montella. Per tre volte il pilota campano è arrivato terzo, dietro solo alla coppia Bulega-Lecuona del team ufficiale Aruba Ducati. Degli ottimi risultati che gli permettono di essere terzo anche nella classifica generale Superbike.

Dopo una stagione da rookie in cui aveva mostrato velocità e aveva anche commesso diversi errori, nel 2026 sta dimostrando di meritare di essere sulla griglia del Mondiale Superbike. È indubbiamente maturato e forse la nuova Panigale V4 R è una moto che lo aiuta maggiormente ad esprimere tutto il suo potenziale.