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SBK Most: Furie rosse sprint scatenato, Bulega non perde mai

Superbike
di Paolo Gozzi
domenica, 17 maggio 2026 alle 11:28
Superbike Most: Ducati dominante anche in Superpole Race
Nicolò Bulega gli ha dato il piccolo vantaggio di una sbavatura alla prima curva, giusto per movimentare per un pò la situazione. Poi ha rimesso a posto le cose volando verso la 18° vittoria di fila, un record mai visto in questa Superbike dominata in lungo e largo dalle furie rosse Ducati.
Dicevamo della sbavatura iniziale: Nicolò, scattato dalla pole, è entrato in curva 1 troppo impepato, uscendo largo quel tanto che bastava perchè si infilassero Iker Lecuona e Yari Montella. Nessun problema. Il campano del team Barni è stato raggiunto e superato in poche curve, mentre per infilare Iker è stato necessario aspettare la frenatone della chicane. Lì dove 90 secondi prima aveva fatto un piccolo errore, Bulega ha rimesso le cose a posto. Non ce n'è per nessuno, Nicolò è semplicemente di un altro livello rispetto ai piloti della Superbike odierna, incluso il compagno Iker Lecuona. Stavolta lo spagnolo si è beccato due secondi, una lezione molto secca.

Sempre la stessa musica

Questo Mondiale sta snocciolando gare sempre identiche. Il podio della Sprint è stato lo stesso di gara 1, con Yari Montella ottimo terzo. Il pilota campano ha preso il posto di Sam Lowes, che aveva fatto il terzo incomodo nei round precedenti ma qui si sta incartando: sabato era finito fuori dopo il contatto con Alberto Surra, stavolta ha fatto tutto da solo sdraiandosi alla prima curva. Errore tipico di un pilota molto veloce ma che spesso ha dei black out indecifrabili, vista l'esperienza.

Una situazione paradossale 

I promoter della Superbike per frenare le prestazioni della Ducati hanno fatto ricordo alla "regola di Dio", cioè la possibilità di intervenire sul regolamento tecnico introducendo regole ex novo. Prima di Most hanno tagliato un altro mezzo chilo/ora di benzina, senza alcun effetto pratico, perchè semplicemente il flussometro non serve a niente per bilanciare le prestazioni. Anche sulla corta distanza ci sono state cinque Panigale V4R davanti a tutti, sei nelle prime otto. Baldassarri e Surra hanno accarezzato il sogno del podio, alitando sul collo di Montella. Il texano Garrett Gerloff ha inserito la Kawasaki Ninja fra Mackenzie e Bridewell. Con la Ducati vanno tutti forte, anche i privatissimi.

Petrucci fratturato, BMW senza punte

Causa il pauroso incidente al primo giro di gara 1 non è partito Danilo Petrucci, ricoverato in ospedale per la frattura del coccige. L'altro titolare Miguel Oliveira si era fatto male nel contatto con Andrea Locatelli nella Superpole Race del Balaton. La BMW quindi si è ritrovata senza piloti, eccetto il collaudatore Michael van der Mark buttato nella mischia in sostituzione del portoghese.
Superbike Most: Classifica Superpole Race

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Nicolò Bulega

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