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MotoGP Catalunya: Mir leader nel warm up, gli orari della diretta Sky Sport e differita TV8

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 17 maggio 2026 alle 9:52
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GP Catalunya, tutto pronto per la gara lunga al Montmelo. La classifica del warm up e tutti gli orari di giornata.
Il guizzo di Joan Mir (Honda) su Fabio Quartararo (Yamaha), pur con tempi piuttosto alti. Si conclude così la mini-sessione della domenica mattina, ultima occasione per sistemare le moto in vista del Gran Premio di Catalunya, in programma tra poche ore. I risultati del warm up MotoGP e tutti gli orari del GP di oggi, ricordiamo in differita tu TV8.

Warm Up MotoGP 

Ultimi aggiustamenti in vista del GP dopo i dati raccolti nella Sprint di ieri. Anche a livello di gomme: la media posteriore è la scelta unanime, all'anteriore invece ci si alterna tra morbida e media. Sarà un GP tutto da osservare, potrebbe confermare i valori visti ieri oppure stravolgere tutto... Quel che è certo è che la vera sorpresa finora è Aprilia, e non in positivo, visto che ha inanellato svariati incidenti con Jorge Martin, mentre Marco Bezzecchi, Raul Fernandez e Ai Ogura hanno incontrato più problemi. Ducati invece sembra in forma, in particolare con Alex Marquez (per la prima volta vincitore di due Sprint consecutive) e Fabio Di Giannantonio, anche se bisogna fare grande attenzione ad uno scatenato Pedro Acosta, che ieri ha rischiato il primo colpaccio dalla Thailandia...
E oggi sicuro ci riproverà, a caccia del primo trionfo di GP. E Pecco Bagnaia? La speranza è che riesca ad essere un po' più protagonista oggi, punto interrogativo poi su Honda (ieri Zarco ha fatto una super partenza, prima di dover cedere il passo) e su Yamaha, che ricordiamo ha anche Augusto Fernandez per dare una mano agli ufficiali con l'ostico progetto M1 V4. Ecco intanto la classifica finale del warm up.

Gli orari del GP Catalunya 

Diretta Sky Sport MotoGP
11:00 Moto3 Gara – 18 giri
12:15 Moto2 Gara – 21 giri
14:00 MotoGP Gara – 24 giri
Differita TV8
14:00 Moto3 Gara – 18 giri
15:15 Moto2 Gara – 21 giri
20:30 MotoGP Gara – 24 giri

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Joan Mir

diDiana Tamantini

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