MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Montmeló da incubo per Aprilia: tante cadute, zero feeling, riscatto rimandato alla domenica?

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 16 maggio 2026 alle 18:30
martin-crash-catalunya-motogp
In pochi giorni un sottosopra totale in Aprilia. Al Montmelo tante cadute e problemi in tutti i turni. Arriverà il riscatto nel GP di domenica?
Aprilia e Montmelo, sembra non ci sia amore finora, e non si tratta di un solo pilota. Anche se Jorge Martin ha messo a referto finora ben quattro incidenti (fortunatamente senza conseguenze), l'ultimo alla curva 10 nel 3° giro della MotoGP Sprint odierna, con il secondo zero stagionale nella mini-gara del sabato. Raul Fernandez è stato il migliore, 4° ma presto lontano dalla zona podio, mentre Ai Ogura e Marco Bezzecchi hanno chiuso 8° e 9°, ai margini della zona punti. Certamente ci si aspettava qualcosa di ben diverso dopo aver scritto la storia solo pochi giorni fa a Le Mans... C'è ancora domenica con la gara lunga del GP Catalunya, ma Aprilia finora non ha graffiato, anzi ricordiamo che in qualifica sono caduti entrambi i ragazzi al vertice della classifica MotoGP! Sta mancando qualcosa.

Aprilia che succede? 

Un esempio è nelle parole di Bezzecchi, come detto 9° nella gara di oggi. "Non mi sono mai sentito bene, ho guadagnato qualche posizione all'inizio ma poi l'ho persa" ha dichiarato a Sky Sport MotoGP. Il riassunto di quanto vediamo da ieri, e Jorge Martin sembra vivere la stessa identica situazione: ieri parlava di "feeling non fantastico", oggi "la squadra non ha neanche mangiato per rimettere le moto a posto". A quanto pare il discorso è lo stesso, visto che la sua Sprint è durata appena tre giri prima di vederlo steso nella ghiaia...
Un finale abbastanza amaro per i due piloti che comandano la classifica generale. Per il capitolo Trackhouse, oltre all'annuncio dell'addio di Davide Brivio a fine 2026, la situazione non è stata semplice. Ai Ogura, reduce dal primo podio MotoGP, non ha brillato, mentre Raul Fernandez appunto ha chiuso ai piedi del podio, anche se parliamo di un distacco di circa due secondi. Qualcosa che non ci si aspettava dopo quanto fatto vedere nei primi GP. Vedremo cosa succederà nella domenica di GP, Aprilia rialzerà la testa?

Leggi anche

Sprint MotoGP Barcellona: Alex Marquez frega Acosta, Martin cade ancoraSprint MotoGP Barcellona: Alex Marquez frega Acosta, Martin cade ancora
MotoGP Catalunya 2026: classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a BarcellonaMotoGP Catalunya 2026: classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Barcellona
Se ti piacciono i contenuti della nostra testata giornalistica puoi selezionarla come fonte preferita cliccando QUI
Aprilia

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Valentino Rossi e Pecco Bagnaia nel weekend MotoGP a Barcellona, Catalunya GP
MotoGP

Valentino Rossi difende Bagnaia e punge Ducati: "Vorrei che si impegnasse come Pecco"

16 maggio 2026
Davide Brivio team manager Trackhouse Racing MotoGP con Justin Marks
MotoGP

Davide Brivio, ufficiale l'addio al team Trackhouse a fine 2026: Honda lo aspetta

16 maggio 2026
MotoGP Sprint Barcellona Catalunya 2026
MotoGP

MotoGP Catalunya 2026: classifica piloti aggiornata dopo la Sprint a Barcellona

16 maggio 2026

Altre notizie

AN3I1091 copia_result

Calvario senza fine per Aurelia Cruciani: nuovo infortunio nel Femminile

In Pista
Valentino Rossi e Pecco Bagnaia nel weekend MotoGP a Barcellona, Catalunya GP

Valentino Rossi difende Bagnaia e punge Ducati: "Vorrei che si impegnasse come Pecco"

MotoGP
petrucci-crash-race1-sbk-most

Danilo Petrucci, pauroso incidente a Most: weekend concluso, le condizioni del pilota BMW

Superbike
Davide Brivio team manager Trackhouse Racing MotoGP con Justin Marks

Davide Brivio, ufficiale l'addio al team Trackhouse a fine 2026: Honda lo aspetta

MotoGP
671172108_18402130372146709_7185087845793758038_n_result

Sportbike Most Gara 1: Matteo Vannucci festeggia la prima vittoria con Aprilia

In Pista

Articoli popolari

petrucci-crash-race1-sbk-most

Danilo Petrucci, pauroso incidente a Most: weekend concluso, le condizioni del pilota BMW

Superbike
Ducati Team

Ducati paga il conto: l'effetto Marquez tra infortuni, fuga di campioni e un 2027 che sorride

MotoGP
Superbike Most: Prove 2 Nicolò Bulega cade ma resta davanti

SBK Most prove 2: Anche Nicolò Bulega sbaglia, guardate chi è davanti

Superbike
Valentino Rossi proprietario del team VR46 MotoGP parla a Sky Sport

Valentino Rossi vuole un pilota italiano nel team VR46: ecco i candidati per il 2027

MotoGP
Marc Marquez

Dovizioso shock: "Marc Marquez rischia il ritiro"

MotoGP

Loading