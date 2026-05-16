In pochi giorni un sottosopra totale in Aprilia . Al Montmelo tante cadute e problemi in tutti i turni. Arriverà il riscatto nel GP di domenica?

Aprilia e Montmelo, sembra non ci sia amore finora, e non si tratta di un solo pilota. Anche se Jorge Martin ha messo a referto finora ben quattro incidenti (fortunatamente senza conseguenze), l'ultimo alla curva 10 nel 3° giro della MotoGP Sprint odierna, con il secondo zero stagionale nella mini-gara del sabato. Raul Fernandez è stato il migliore, 4° ma presto lontano dalla zona podio, mentre Ai Ogura e Marco Bezzecchi hanno chiuso 8° e 9°, ai margini della zona punti. Certamente ci si aspettava qualcosa di ben diverso dopo aver scritto la storia solo pochi giorni fa a Le Mans... C'è ancora domenica con la gara lunga del GP Catalunya, ma Aprilia finora non ha graffiato, anzi ricordiamo che in qualifica sono caduti entrambi i ragazzi al vertice della classifica MotoGP! Sta mancando qualcosa.

Aprilia che succede?

Un esempio è nelle parole di Bezzecchi, come detto 9° nella gara di oggi. "Non mi sono mai sentito bene, ho guadagnato qualche posizione all'inizio ma poi l'ho persa" ha dichiarato a Sky Sport MotoGP. Il riassunto di quanto vediamo da ieri, e Jorge Martin sembra vivere la stessa identica situazione: ieri parlava di "feeling non fantastico", oggi "la squadra non ha neanche mangiato per rimettere le moto a posto". A quanto pare il discorso è lo stesso, visto che la sua Sprint è durata appena tre giri prima di vederlo steso nella ghiaia...

Un finale abbastanza amaro per i due piloti che comandano la classifica generale. Per il capitolo Trackhouse, oltre all'annuncio dell' addio di Davide Brivio a fine 2026, la situazione non è stata semplice. Ai Ogura, reduce dal primo podio MotoGP, non ha brillato, mentre Raul Fernandez appunto ha chiuso ai piedi del podio, anche se parliamo di un distacco di circa due secondi. Qualcosa che non ci si aspettava dopo quanto fatto vedere nei primi GP. Vedremo cosa succederà nella domenica di GP, Aprilia rialzerà la testa?