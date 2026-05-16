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Sprint MotoGP Barcellona: Alex Marquez frega Acosta, Martin cade ancora

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 16 maggio 2026 alle 15:27
Alex Marquez pilota Gresini Ducati MotoGP a Barcellona, GP Catalunya
Ducati trionfa con il pilota del team Gresini, che resiste al rientro di Acosta, Fernandez migliore Aprilia, male gli ufficiali nella sprint race in Catalunya.
Non c'è Marc Marquez, ma ci pensa il fratello Alex a mettere una Ducati davanti a tutte le altre moto nella Sprint MotoGP a Barcellona. Gestione perfetta del pilota del team BK8 Gresini, che nel finale ha saputo resistere al recupero di un arrembante Pedro Acosta, partito dalla pole position. Sale sul podio Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team Pertamina Enduro VR46.
Raul Fernandez del team Trackhouse è il migliore pilota Aprilia, quarto al traguardo davanti a un ottimo Johann Zarco su Honda LCR. Sesta posizione per Pecco Bagnaia, che precede Franco Morbidelli e Ai Ogura. Zona punti chiusa da un Marco Bezzecchi andato in grande difficoltà nell'ultima parte della sprint race in Catalunya. Peggio ha fatto il suo compagno di squadra Jorge Martin, caduto al terzo giro.
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MotoGP Catalunya 2026: la cronaca della sprint race a Barcellona

1° GIRO: Acosta mantiene la prima posizione al via, seguito da Zarco, Alex Marquez, Fernandez, Martin, Di Giannantonio, Morbidelli, Quartararo, Bezzecchi e Bagnaia. Caduta di Mir e Binder dopo un contatto nel primo settore.
2° GIRO: battaglia infuocata tra Fernandez, Diggia e Martin per la quarta posizione.
3° GIRO: Alex Marquez è attaccato ad Acosta e gli mette pressione, Zarco è lì e si porta dietro tutti gli altri. Bezzecchi ottavo davanti a Bagnaia. MARTIN CADUTO NEL SETTORE 4!
4° GIRO: Alex Marquez infila Acosta in curva 1, Fernandez fa lo stesso con Zarco. Bezzecchi e Bagnaia passano Morbidelli, diventano sesto e settimo rispettivamente. Sono a 1"4 da Diggia.
5° GIRO: Fernandez supera Acosta in curva 5 e si mette all'inseguimento di Alex Marquez. Diggia ha superato Zarco, è quarto.
7° GIRO: Alex Marquez, Fernandez, Acosta, Di Giannantonio, Zarco, Bezzecchi, Bagnaia, Morbidelli e Bastianini in zona punti.
8° GIRO: Bagnaia ha superato Bezzecchi, è sesto. I due italiani sono a 1"5 da Zarco, quinto.
9° GIRO: Alex Marquez leader con 4 decimi su Fernandez e Acosta. Pedro sorpassa Raul e diventa secondo, anche Diggia in agguato.
11° GIRO: Acosta recupera su Marquez, Diggia sorpassa Fernandez e si prende il podio. Bezzecchi sorpassato da Morbidelli, che diventa settimo. Pure Bastianini supera il pilota Aprilia, in grande difficoltà.
12° GIRO (ULTIMO): Acosta attaccato ad Alex Marquez, arrivo in volata con il pilota Gresini che di poco precede il pilota KTM. Podio completato da Diggia.
MOTOGP CATALUNYA 2026, RISULTATI SPRINT RACE: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE A BARCELLONA
Classifica Sprint Race MotoGP Barcellona, GP Catalunya

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