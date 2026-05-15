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Valentino Rossi vuole un pilota italiano nel team VR46: ecco i candidati per il 2027

MotoGP
di Matteo Bellan
venerdì, 15 maggio 2026 alle 19:45
Valentino Rossi proprietario del team VR46 MotoGP parla a Sky Sport
MotoGP, un pilota italiano assieme ad Aldeguer nel team VR46: la conferma di Valentino Rossi
Anche Rossi presente a Barcellona, inevitabile parlare di mercato piloti: ecco cosa ha detto a Sky Sport MotoGP oggi pomeriggio.
Il team Pertamina Enduro VR46 continuerà la partnership con Ducati anche nel 2027, ma dovrebbe cambiare entrambi i piloti. L'addio di Franco Morbidelli è noto da tempo, mentre la notizia della probabile partenza di Fabio Di Giannantonio è più recente. Una delle due Desmosedici GP sarà di Fermin Aldeguer, che dal 2025 corre per il team Gresini, mentre l'altra è ancora da assegnare.

MotoGP, team VR46: chi sarà il compagno di Aldeguer?

Con l'addio di Diggia in direzione KTM, l'orientamento del team Pertamina Enduro VR46 rimane quello di puntare su un pilota italiano. Ai microfoni di Sky Sport MotoGP lo ha confermato Valentino Rossi, arrivato a Barcellona per seguire la sua squadra in questo weekend di gara: "Intanto, siamo tutti molto contenti del lavoro fatto finora con Diggia. Anno per anno siamo cresciuti insieme ed è una grande soddisfazione. C'è il rischio che vada via, ci dispiace. Vogliamo tenere almeno un pilota italiano per l'anno prossimo. Il nostro team è sempre andato avanti con i piloti italiani. Ci sono diverse opzioni e diverse cose da capire. Non c'è niente di ufficiale ancora, vedremo".
Quando è spuntata la notizia del trasferimento di Di Giannantonio in KTM, il primo nome accostato al team VR46 è stato quello di Nicolò Bulega, che ne ha già fatto parte ai tempi delle sue in Moto3 e in Moto2. Un altro italiano da tenere in considerazione è Luca Marini, che non resterà con Honda e che suo fratello Valentino Rossi potrebbe decidere di riportare nel box giallo. Sky Sport MotoGP ha fatto anche un altro nome: Celestino Vietti, altro pilota dell'Academy e oggi in forza al team Beta Tools SpeedRS in Moto2.
Aggiungiamo anche Enea Bastianini, che sembrava destinato al team Gresini, dove invece sembra possa approdare Joan Mir. Ora per lui si parla soprattutto del team Trackhouse, satellite di Aprilia, però al momento non si può scartare al 100% l'ipotesi VR46.

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Valentino Rossi

diMatteo Bellan

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