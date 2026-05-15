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Jorge Martin venerdì nero a Barcellona "Mi è venuto in mente Luis Salom"

MotoGP
di Diana Tamantini
venerdì, 15 maggio 2026 alle 18:32
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Primo giorno in Catalunya da dimenticare per Jorge Martin, che domani dovrà disputare anche la Q1 dopo due cadute tra FP1 e Practice.
Una brutta caduta nelle prime prove libere, un secondo incidente nelle Practice, l'accesso negato alla Q2 per la prima volta in questo 2026. Per Jorge Martin è una prima giornata da dimenticare al Montmelo, sicuramente ci si aspettava un venerdì ben diverso dopo il GP trionfale a Le Mans solo pochi giorni fa. "Qui mi serve una moto diversa, con Aprilia troveremo una soluzione" ha ammesso lo spagnolo iridato MotoGP 2024. La classifica è cortissima, Vinales 20° è il primo pilota a salire sopra il secondo di ritardo dal leader del turno Acosta e lo spagnolo ha chiuso 17° a sei decimi di ritardo, non riuscendo a migliorarsi a causa della caduta. La seconda diciamo, mentre la prima ha brevemente evocato il ricordo di Luis Salom, scomparso proprio su questo circuito nel 2016.

GP Catalunya in salita

"Una giornata un po' più complicata" ha ammesso Jorge Martin alla fine del venerdì sul tracciato catalano. La prima caduta nelle FP1 può aver influito sul pomeriggio? "Può essere, non s'è visto bene ma è stata veramente brutta, sono rimasto sotto la moto" ha raccontato. La carambola mostrava la moto verso le barriere, col pilota che seguiva la stessa traiettoria, finendo appunto addosso alla RS-GP, anzi sotto come traspare dalle parole del pilota spagnolo. Alla fine però è andata bene, come sottolinea lui stesso. "Non mi piace dirlo, ma mi ha ricordato Luis Salom" ha ammesso, come riporta Marca. "Per fortuna, la moto s'è girata e sono finito contro la carena. Certamente è qualcosa da migliorare perché è pericoloso".
S'era parlato subito di dolore all'avambraccio sinistro come prima conseguenza, ma alla fine niente di serio per il pilota Aprilia, che appunto è ripartito regolarmente nel pomeriggio. Anche se appunto non è stato un turno facile. "Può darsi che mi abbia tolto un po' di fiducia in fase di frenata. Non credo, ma il feeling non è stato fantastico. Domani sarà un'altra opportunità per prepararmi per le gare" ha poi continuato a Sky Sport MotoGP. Domani dovrà disputare FP2, Q1, Q2 (se sarà tra i primi due) e la MotoGP Sprint. Lo spirito però sembra quello giusto, evidentemente i risultati di Le Mans gli hanno dato una carica motivazionale importante, da confermare però nonostante un venerdì piuttosto complesso.

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Jorge Martin

diDiana Tamantini

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