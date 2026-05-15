Matteo Vannucci sfiora la pole a Most nel Mondiale Sportbike

Matteo Vannucci a soli 85 millesimi dal poleman David Salvador nel terzo round del Mondiale Sportbike di scena a Most.

I primi quattro piloti racchiusi in 153 millesimi, con Matteo Vannucci ad un soffio dalla pole position. All'Autodrom Most, sede del terzo appuntamento stagionale del Mondiale Sportbike, il capo-classifica di campionato David Salvador (Team ProDina Kawasaki XCI) ha centrato il primato nella Tissot Superpole, ma il nostro portabandiera promette battaglia in vista di Gara 1. Soli 85 millesimi hanno separato infatti il portacolori REVO-M2 da Salvador al culmine di una tiratissima sessione di qualifiche ufficiali.

VANNUCCI SFIORA LA POLE

Reduce dal suo primo podio in sella alla Aprilia RS 660 del team REVO-M2 ottenuto ad Assen , Matteo Vannucci ha indovinato un gran giro in 1'39" alto nelle fasi iniziali del turno, collocandosi subito nella lotta per la pole position. Non soddisfatto, nei minuti conclusivi il Campione italiano Supersport 300 2021 è riuscito a portarsi in cima al monitor dei tempi in 1'39"558. Un riferimento cronometrico battuto pochi istanti più tardi da David Salvador, in 1'39"473 affermatosi come il terzo differente poleman del Mondiale Sportbike 2026 dopo lo stesso Vannucci (Portimão) e Loris Veneman (Assen).

POKER DI TESTA

A ridosso di Salvador e Vannucci si sono attestati altri due piloti. Da una parte Loris Veneman (MTM Kawasaki), terzo riaffermando il potenziale velocistico della Kawasaki Ninja 636 in configurazione Sportbike. Dall'altra un sorprendente Fenton Seabright, quarto con la Triumph Daytona 660 del team PHR Performance di Peter Hickman. Si prospetta pertanto un bel confronto tra il poker di testa, con le possibili intromissioni dalla seconda fila di Antonio Torres (5° con la seconda ProDina Kawasaki) e Kas Beekmans (VLR Racing Team), buon sesto con la migliore delle Suzuki GSX-8R a scapito di Jeffrey Buis (Track & Trades Wixx Racing), non andato oltre l'undicesimo tempo.

DOMANI GARA 1

Domani alle 15:15 prenderà il via la prima di due gare in programma a Most, con Bruno Ieraci chiamato alla rimonta dalla tredicesima casella a precedere, tra i vari, Elia Bartolini (15°) e Marco Gaggi (16°). Termina anzitempo invece il weekend per la wild card Stepan Zuda, costretto alla resa a seguito di una rovinosa scivolata nel corso della Superpole.

WORLD SPORTBIKE 2026

Most, Classifica Tissot Superpole

Photo Courtesy: Matteo Vannucci

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