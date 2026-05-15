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Catalunya infuocata: Vietti leader del venerdì Moto2, Boscoscuro top contro KALEX e Forward

In Pista
di Diana Tamantini
venerdì, 15 maggio 2026 alle 14:49
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I tre marchi presenti in Moto2 protagonisti nella top 14 direttamente in Q2, svetta però una Boscoscuro. Cronaca e classifica.
Celestino Vietti è l'uomo da battere nel venerdì al Montmelo, con un crono a pochi centesimi dal record Moto2 assoluto. Il primo di cinque piloti Boscoscuro in top 14, incluso il vincitore dello scorso GP Izan Guevara, contro le sette KALEX, tra le quali il leader iridato Manuel Gonzalez, più la Forward guidata da Alex Escrig. Si conclude così la prima giornata per la classe Moto2 al Montmelo, ecco com'è andata.
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Il venerdì in Catalunya 

Da segnalare due sostituti: in KLINT Forward c'è Xabi Zurutuza per l'infortunato Navarro, mentre in MSi Racing ecco Unai Orradre per Piqueras, visto che Marcos Ramirez schierato in precedenza è impegnato a Most per il Mondiale Supersport. Assente invece Mario Aji per un infortunio riportato lo scorso weekend a Le Mans. In pista si rivedono da subito i protagonisti dello scorso GP, su tutti Izan Guevara, che si porta presto al comando, ma arrivano poi anche il capoclassifica Manuel Gonzalez, Alex Escrig, poi ecco anche Senna Agius... Finché nei minuti conclusivi non abbiamo il guizzo di Celestino Vietti (SpeedRS Team), che piazza la sua Boscoscuro in vetta e la tiene fino alla bandiera a scacchi. Seconda posizione per l'australiano di Intact GP, terzo è il pilota KLINT Forward davanti al vincitore dello scorso GP.
Inizia malamente la sessione pomeridiana per Alonso, che si ferma dopo pochi minuti per problemi tecnici. Davanti emerge presto Izan Guevara su Alonso Lopez e Celestino Vietti, non è un turno da ricordare invece per Baltus, protagonista di una scivolata che provoca però parecchi danni alla sua KALEX-Fantic... Come sempre è lotta serrata, ancora di più in questa sessione, quando un millesimo può fare la differenza tra la Q2 diretta e la necessità invece di disputare il primo turno di qualifiche. In quest'ultimo troveremo Tony Arbolino e Luca Lunetta, Celestino Vietti invece si assicura la prima posizione in classifica, primo di un certo numero di Boscoscuro in top 14 assieme alle KALEX ed alla Forward di Alex Escrig.

Moto2 Practice 

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diDiana Tamantini

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