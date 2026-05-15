Superbike, Yari Montella, che inizio di stagione: Barni lo premia, lui risponde con prestazioni solide

Le penalizzazioni sembrano fare il solletico alle Ducati che si confermano imbattibili. Yari Montella nei precedenti round del Mondiale ha dimostrato di essersi meritato pienamente la conferma del team Barni.

Nelle prime prove di Most (Repubblica Ceca) il pilota salernitano ha realizzato il quarto tempo, di nuovo in scia alle Ducati ufficiali e ampiamente davanti ad Alvaro Bautista, tre volte Campione del Mondo, da quest'anno suo compagno di squadra.

"Ognuno fa il proprio meglio - glissa Yari Montella - io penso a migliorarmi giorno dopo giorno, sono concentrato su me stesso piuttosto che confrontarmi con gli altri. Il mio obbiettivo è essere sempre più forte, migliorare nelle aree nelle quali posso essere più debole e portare a casa il massimo. Se ciò significa lottare per il podio, i dieci o i quindici va bene, l'essenziale è che io abbia la consapevolezza di aver sempre dato il cento per cento".

Ed i risultati gli stanno dando ragione. Ok non lotta per la vittoria ma è sempre in top 5.

"Sono abbastanza contento di questo inizio di stagione - prosegue - ci sono state situazioni nelle quali abbiamo faticato un po' di più a concretizzare e portare a casa i risultati ma Portimao, Assen e Balaton sono stati weekend comunque positivi per noi. Siamo stati in grado di essere costanti, soprattutto in Ungheria. Confidiamo di ripetere queste prestazioni anche nei prossimi appuntamenti. Tutto il lavoro fatto quest'inverno sta dando i suoi frutti e ci sta premiando. Sono soddisfatto".

Con Nicolò Bulega che di fatto ha già archiviato la pratica iridata, è molto accesa la lotta per il titolo Indipendent con una bella sfida tra Sam Lowes, Yari Montella, Alvaro Bautista e Lorenzo Baldassarri.

"Sì, la lotta per il titolo Indipendent sembra più interessante di quella per l'assoluto. So che c'è la possibilità di poter far bene ma sono concentrato sull'obbiettivo di conquistare risultati costanti e concreti. Poi tireremo poi le somme e vedremo".