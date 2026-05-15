BMW ritrova Petrucci e annuncia: "Resteremo in Superbike, piano a lungo termine"

Il pilota ternano è idoneo per correre a Most, mentre Blusch svela che la casa tedesca rimarrà nel WorldSBK per altri anni.

L'addio di Toprak Razgatlioglu le ha tolto la possibilità di lottare costantemente per vincere, ma BMW sta lavorando intensamente per ridurre il gap dalla Ducati e tornare davanti. Aver perso per infortunio Miguel Oliveira è stata una brutta tegola, anche perché il portoghese era stato l'unico in grado di portare la M 1000 RR sul podio in questo campionato mondiale Superbike 2026. Non si sa quando potrà rientrare. Intanto, è certo che Danilo Petrucci potrà correre regolarmente in questo weekend a Most.

Il pilota umbro aveva dovuto saltare Gara 2 a Balaton Park a causa di una forte contusione all'anca rimediata in seguito a un contatto con Bahattin Sofuoglu nella Superpole Race. Giovedì è stato visitato dai dottori e ha ottenuto il via libera per tornare in sella. Con lui nel box ci sarà il tester Michael van der Mark, chiamato per sostituire l'infortunato Oliveira.

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Superbike, Petrucci: quali aspettative a Most?

Petrux è a posto fisicamente e si approccia con tanta positività al round Superbike in Repubblica Ceca, memore anche dei suoi buoni risultati passati: "Mi sentivo bene già a casa e sono felice di essere a Most, si tratta di una delle mie piste preferite. Sono salito sul podio cinque volte in sei gare lunghe e vorrei dare un segnale positivo alla stagione. Sono fiducioso. L'anno scorso sono stato tre volte al parco chiuso come terzo classificato ed ero partito dalla prima fila. La pista mi piace, è un buon mix tra zone di frenata brusca e curve fluide. Il podio è sempre un bell'obiettivo, però essere vicino sarebbe comunque positivo".

Salire sul podio sarà difficile, considerato il livello mostrato dai piloti Ducati con la nuova Panigale V4 R, ma Petrucci spera di essere più competitivo rispetto agli scorsi round del calendario. Avere van der Mark nel box potrebbe essere una risorsa molto utile da sfruttare, dato che il pilota olandese ha tanta esperienza con la M 1000 RR e può dargli qualche consiglio prezioso.

BMW ancora nel WorldSBK nel 2027

"Sono molto lieto di annunciare - riporta Speedweek - che ora abbiamo un piano a lungo termine che include i Campionati del Mondo Superbike ed Endurance, oltre alle attività sportive per i clienti. Il motorsport è importante per il nostro marchio, è nel nostro DNA. Il consiglio di amministrazione ha confermato la notizia, cosa che ci rende tutti molto felici". A Most è presente anche Sven Blusch, capo di BMW Motorrad Motorsport, il quale ha fatto un annuncio molto importante:riporta".

La casa tedesca ha deciso di portare avanti il proprio impegno nel WorldSBK oltre il 2026 e vuole proseguire la partnership con la Shaun Muir Racing per la propria squadra ufficiale: "Non è un segreto che vogliamo continuare a lavorare insieme e che siamo in trattative. Ora siamo in grado di parlare di contratti con il team e i piloti. Non posso ancora rivelare i dettagli, ci vorranno ancora alcune settimane. Per quanto riguarda il team, stiamo parlando di un piano a lungo termine".

Petrucci e Oliveira verso il rinnovo del contratto

Il fatto che BMW voglia impegnarsi a lungo termine nel Mondiale Superbike è una notizia molto positiva. L'auspicio è anche quello di vedere più M 1000 RR in pista, visto che attualmente ci sono solo quelle del team ufficiale. Avere una squadra satellite è di aiuto nello sviluppo della moto e anche nel cercare di contrastare Ducati, che ha ben nove Panigale V4 R sulla griglia.

Per quanto riguarda Petrucci e Oliveira, entrambi avevano firmato un contratto valido solo per il 2026, perché BMW allora non era ancora sicura di esserci anche nel 2027. Negli accordi firmati dai due piloti era comunque presente un'opzione per l'anno prossimo e oggi la sensazione è che entrambi resteranno. La continuità è spesso un fattore importante per un progetto. Ma ci sono molti piloti adesso MotoGP in cerca di sistemazione: diventare pilota ufficiale BMW fa molto gola...