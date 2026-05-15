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Alex Marquez semina dubbi: "Non sappiamo quando tornerà Marc"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 15 maggio 2026 alle 9:25
Marc Marquez
Marc Marquez sarà il grande assente in questo weekend di MotoGP a Barcellona, ma è sulla bocca di tutti. Compagni di squadra, giornalisti e avversari compresi. Il campione della Ducati si sta riprendendo dal doppio intervento a cui si è sottoposto alcuni giorni fa. Guarderà la gara dalla sua casa a Madrid e probabilmente salterà anche il prossimo round al Mugello. Ma quando lo rivedremo in pista?

Marc in fase di riabilitazione

Se c'è una cosa che il nove volte campione del mondo ha imparato, è di non affrettare il suo ritorno alle corse. L'incidente nel luglio 2020 a Jerez ha lasciato un segno indelebile nella sua carriera. Anche i vertici di Borgo Panigale preferiscono andare cauti sul rientro in sella di Marc Marquez. "Il corpo viene sempre prima di tutto. A tutto il resto penseremo dopo", ha sintetizzato Gigi Dall'Igna. Dopo l'operazione al piede e al braccio, Davide Tardozzi ha cercato di rassicurare i fan ai microfoni di Dazn. "Penso che la situazione sia buona. Marc è molto contento perché con tutte queste operazioni si è liberato da un peso, un problema, che lo limitava chiaramente dall'inizio della stagione".
In Catalunya non ci sarà un sostituto in pista, bisognerà però organizzarsi in vista del Mugello a fine maggio. "Ora la cosa più importante è che Marc recuperi e ritrovi la forma in moto. Vedremo quanto tempo gli servirà. Lo stiamo aspettando - ha aggiunto il team manager di Ducati Corse -. Quando tornerà, penso che ci darà ancora tante gioie. Marquez ha dimostrato ancora una volta di essere un supereroe, sapendo cosa stava succedendo e cosa ci ha detto il medico. È un super pilota. Ha fatto qualcosa di incredibile, perché nelle condizioni in cui si trovava il suo corpo, nessun altro pilota avrebbe potuto fare quello che ha fatto lui".

Alex Marquez semina dubbi

Durante il giovedì di conferenza stampa, come spesso avviene in assenza di Marc Marquez, i media hanno preso di mira suo fratello Alex. Nonostante i due non condividano più lo stesso tetto, il pilota Gresini resta sicuramente una delle persone maggiormente informate sulle condizioni del #93. "Credo che la prima cosa da fare sia capire quando potrà tornare. Non lo sappiamo, credo che nessuno lo sappia. Al momento, aspetteremo di vedere se avrà delle opzioni a disposizione. Credo che sia troppo presto. Penso che non stia pensando al campionato, ma al recupero".
Adesso l'attenzione si sposta sull'asfalto, dove si attende un'altra sfida fra Ducati e Aprilia. Al vertice della classifica MotoGP restano i due piloti di Noale, senza Marquez potrebbero avere vita facile... Ma al Montmelò Alex potrebbe dire la sua, come avvenuto a Jerez alcune settimane fa. "Non ci sono molti punti di frenata, è più una questione di fluidità, di trazione, e in quel tratto sono piuttosto bravo e riesco a fare la differenza", ha ammesso Alex Marquez. "Ecco perché sono veloce e, dopotutto, abbiamo fatto molti giri qui nelle categorie [junior] e questo svela alcuni segreti".

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Marc Marquez

diLuigi Ciamburro

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