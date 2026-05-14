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Dalla crisi al riscatto: Alpine 2026 vola grazie a Mercedes, Gasly sogna la vittoria

Formula 1
di Riccardo Ventura
giovedì, 14 maggio 2026 alle 22:00
Alpine
Mercedes ha aperto la nuova era regolamentare della Formula 1 nel ruolo di scuderia da battere, ma fra chi rincorre si sta mettendo in ottima luce l'Alpine.
In questo primo scorcio di Mondiale ha già totalizzato più punti che nell'intero campionato 2025. Una vera iniezione di fiducia dopo anni davvero brutti, quando il team francese pareva aver smarrito direzione. Pierre Gasly è tornato nelle posizioni che gli competono e anche Franco Colapinto ha ripreso a macinare belle prestazioni. All’orizzonte poi, c’è la possibilità di un nuovo sponsor di spessore, che porterebbe incremento di budget ed una visibilità ancora più alta. Insomma, tutto fa pensare che la scuderia transalpina sia in grado di attaccare l'elite della Formula 1.

La svolta motoristica Mercedes 

Alpine ha rinunciato al nazionalismo, passando all'adozione del motore Mercedes. E' stata questa la svolta. Il motore della casa tedesca è ad oggi il migliore e questo aiuta, ma va ricordato che è proprio la A526 ad aver fatto un grande passo avanti rispetto al progetto precedente. Il lavoro svolto ad Estone è stato egregio, ma serviranno anche aggiornamenti per continuare a stupire. Gasly come detto sta mostrando tutto il suo potenziale ed è andato a punti in 3 gare su 4 disputate in questo 2026. La gara sfortunata è stata Miami nel quale è stato preso in pieno da Liam Lawson. Colapinto ha piazzato invece la sua vettura per ben due volte a punti. Quindi i due piloti stanno facendo bene il loro lavoro come tutto il team.

BWT non ci sarà più al suo posto è pronto Gucci

La nota azienda austriaca di filtri è pronta a salutare la Alpine come sponsor dopo diversi anni insieme, per un normale fine contratto. La casa francese, secondo varie fonti, avrebbe già trovato un accordo con un brand Gucci. L’azienda della moda iutilizzerebbe la Formula 1 come catalizzatore per un ulteriore lancio globale delle proprie attività. La sponsorizzazione porta nuova linfa al progetto e altre ai milioni in ballo e l'intero progetto Alpine che prende ulteriore spinta. Le ambizioni sono altissime.

Futuro roseo

In attesa di conoscere ufficialmente sponsorizzazioni e nuovo assetto societario, c'è il presente con cui fare i conti. Il sogno è vincere un GP. Gasly ha alzato l’asticella, considerando il quinto posto come base di partenza. Ora resta il passo più difficile, avvicinare le prestazioni di Mercedes, McLaren, Ferrari e Red Bull. La nentalità vincente di un pilota che si sente in grado di giocare alla pari coi top rider e aspetta soltanto di disporre del potenziale tecnico per poterlo fare.

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diRiccardo Ventura

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