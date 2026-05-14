MV Agusta Brutale Serie Oro: la naked dei sogni

La nuova MV Agusta Brutale Serie Oro è moto più attesa, desiderata e sognata del 2026. Un sogno proibito. Un sogno per pochi. Viene prodotta, infatti, in appena 300 esemplari numerati.

La nuova MV Agusta Brutale regala emozioni forti. In un’epoca in cui tante naked iniziano ad assomigliarsi, fa l’opposto: esagera. È una di quelle moto che non hanno bisogno di essere accese per trasmettere qualcosa. Basta guardarla per capire che non è stata progettata solo per andare forte. È stata progettata per essere desiderata.

La Serie Oro mantiene l’anima brutale che ha reso questo nome leggendario, ma la evolve in qualcosa di molto più maturo e sofisticato. Le proporzioni sono tese, aggressive, quasi feline. Il nuovo frontale con tecnologia Matrix LED sembra uscito da una concept bike, mentre il posteriore cortissimo e lo scarico Termignoni in titanio trasformano la moto in un pezzo di design industriale italiano. Eppure la cosa più impressionante è che tutta questa bellezza non è fine a sé stessa. Ogni dettaglio ha una funzione. Ogni linea sembra scolpita attorno alla velocità.

Il tre cilindri più emozionante del 2026

Il cuore della nuova Brutale è il nuovo 950 EVO da 931 cc, un tre cilindri completamente evoluto che rappresenta probabilmente il miglior motore mai montato su una naked MV moderna.

I numeri sono già folli: 148 cavalli e 107 Nm di coppia. Ma è il modo in cui li scarica a terra a fare la differenza. La Brutale non esplode soltanto agli alti. Ti prende già ai bassi regimi con una spinta piena, rabbiosa, continua. Ogni apertura del gas sembra amplificata da qualcosa di meccanico e viscerale che oggi molte moto hanno perso. L’albero controrotante rende l’anteriore rapidissimo nei cambi di direzione, mentre il nuovo telaio restituisce una precisione quasi irreale.

Tecnologia ed ossessione per i dettagli

La Brutale Serie Oro evolve la sua celebre architettura attraverso un telaio a traliccio più rigido e leggero, coordinato a un forcellone allungato che stabilizza la moto in accelerazione e garantisce una precisione chirurgica nelle traiettorie. La ciclistica rinnovata, caratterizzata da un interasse maggiore e una diversa inclinazione dello sterzo, rende la guida estremamente intuitiva, permettendo al pilota di correggere la linea con naturalezza anche nelle situazioni d'emergenza.

L'ergonomia è stata trasformata per offrire un controllo dominante: il manubrio riposizionato e le pedane più alte favoriscono una postura attiva, mentre il serbatoio modellato assicura un grip laterale ottimale. Il comfort è garantito da una sella in Alcantara più ampia e imbottita, pensata per agevolare i movimenti del pilota e il benessere del passeggero. A gestire la potenza interviene un’elettronica raffinata, visibile attraverso un display TFT da 5” e personalizzabile tramite cinque riding mode che calibrano ogni parametro dinamico, dal controllo di trazione al cornering ABS.

La dotazione tecnica rappresenta l'apice della categoria, unendo sospensioni Öhlins completamente regolabili a un impianto frenante Brembo Hypure di derivazione racing. Ogni dettaglio è studiato per massimizzare la reattività, dai cerchi forgiati che riducono le masse non sospese all'uso estensivo della fibra di carbonio. Il pacchetto è completato da un sistema d'illuminazione LED Matrix adattivo e dallo scarico Termignoni in titanio, che firma con un sound unico l'unione perfetta tra ingegneria estrema ed estetica funzionale.

Nel 2026 esistono moto più potenti, forse anche più tecnologiche. Ce ne sono pochissime però capaci di avere questa presenza scenica, questo carattere e questa capacità di farsi ricordare. La nuova Brutale Serie Oro è una moto che riesce ancora a far nascere un sogno.