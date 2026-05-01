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EICMA Riding Fest: 500 moto da provare ti aspettano a Misano

Novità
di Elisabetta Lubrani
venerdì, 01 maggio 2026 alle 14:35
Eicma riding fest a Misano: ecco cosa c'è da fare e vedere
Dal primo al tre maggio Misano e dintorni tornano ad essere il paradiso dei motociclisti: 500 moto da poter provare in pista, su strada e off road, divertimento e spettacoli nel paddock, incontro con le grandi leggende del nostro sport. C'è di più: si entra gratis fino ad esaurimento dei posti, qui puoi prenotare il tuo biglietto. Che volete di più?
Il clou della manifestazione sono i demo ride, cioè la possibilità di provare direttamente i modelli di punta di tantissime cose. Che vi attiri la iper sportiva del momento, la touring più ambita o la off road che non avete mai osato testare, che c'è di meglio che salirci sopra e poter scegliere o sognare con dovizia di sensazioni?
L'evento di quest'anno guarda con particolare interesse alle giovani leve. Nelle aree denominate Hashtag 125, Area 51 ed EICMA for Kids chi si avvicina solo adesso al mondo della moto potrà toccare con mano le entry level, mentre gli adulti possono mettersi alla prova tra corsi di guida sicura e la coinvolgente Adventure Rally Experience.

Paddock animatissimo

L'epicentro dell'EICMA Riding Fest è il paddock di Misano con esibizioni di freestyle motocross e trial acrobatico, gaming con simulatori di ultima generazione di Moto Trainer, aree espositive. Tra le novità più attese, anche gli emozionanti Hot Laps a bordo della Honda Civic Type R Best Lap(serie speciale nata in Italia e prodotta in soli 99 esemplari, firmata Honda Auto Italia, Official Car di EICMA 2026), per vivere la pista da una prospettiva inedita.

Icone della moto

Volete incontrare i campionissimi? Non c'è problema: da Kevin Schwantz a Troy Bayliss, da Stefan Everts a Andrea Dovizioso, fino a Marco Melandri e Mattia Pasini, tantissime leggende saranno presenti per incontrare il pubblico, tra selfie, racconti e momenti in sella condivisi.

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