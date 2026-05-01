Mamma Marquez difende il figlio Marc: "Non è finito"

Il vincitore del GP di Jerez porta la firma di Marquez, ma non si tratta del campione MotoGP in carica. Ad aggiudicarsi il primo posto sul circuito andaluso è stato Alex Marquez, mentre il fratello maggiore si è dovuto ritirare dopo una caduta nelle fasi iniziali. Due facce della stessa medaglia, come racconta la loro mamma Roser Alentà.

Ducati ritorna alla vittoria

La stagione 2025 resterà per sempre nella storia, con un esito a dir poco unico e raro per i fratelli di Cervera. Marc campione del mondo di MotoGP e Alex vicecampione, un risultato che sarà difficile ripetere. Quest'anno gli equilibri in pista sono cambiati, per battere le Aprilia servono condizioni ideali, il gap tra Desmosedici e RS-GP si è azzerato. Dopo tre successi della Casa di Noale, Ducati è tornata sul gradino più alto del podio nella prima tappa europea in calendario. Ma non con il team factory, bensì grazie alla squadra satellite Gresini e alla sua freccia d'argento Alex Marquez

La valutazione del Gran Premio di Spagna è positiva in casa Marquez. "Sono contenta per Alex, per la sua vittoria, ma anche per Marc, perché non si è fatto male", ha commentato la mamma dei due piloti ai microfoni di 'AS'. "Marc aveva già detto che Alex aveva un ritmo migliore". L'errore del nove volte iridato è frutto della casualità, episodi che possono accadere in uno sport come la MotoGP. "Ha fatto quello che doveva fare, ma c'è una cosa che si chiama gravità, e basta. Né loro né io possiamo ignorare la gravità in questo caso".

Mamma Marquez a Jerez

Quando si sono superati, ho detto: 'Ecco, Marc, vai a inseguire Alex, ha un passo migliore'. Ma questa volta non è andata così". L'ultima vittoria di Guardate, Marc non è finito. È ancora lì... La gente si inventa delle cose, ma lui sta facendo quello che deve fare... Cosa ne pensate? Che gli altri non commetteranno errori?". Roser Alentà ha seguito la gara dall'interno del motorhome di famiglia, consentendogli di vivere ogni momento del weekend con la massima intensità. "". L'ultima vittoria di Marc Marquez risale allo scorso settembre a Misano, poi gli infortuni ed altri fattori hanno tenuto lontano il fuoriclasse dal gradino più alto del podio. Tanto da far nascere dubbi sulla sua competitività e condizione fisica. "".

Quanto accaduto a Jerez conferma la crescita di Alex Márquez come pilota di punta. Nel 2027 approderà finalmente in un team factory e potrà giocarsi le sue carte nella corsa al titolo mondiale. Ma mamma Roser ci tiene a precisare un punto: Marc tornerà a vincere. Dopo il test MotoGP di Jerez regna un certo ottimismo nel box della Rossa e le prossime tappe a Le Mans, Mugello e Barcellona saranno decisive per tracciare la linea di questa stagione.