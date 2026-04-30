Stop alle wild card MotoGP, pressione gomme sempre sotto controllo, e non solo: le ultime novità

Wild card MotoGP vietate dal 2027, rimane il monitoraggio della pressione gomme, novità in caso di partenza ritardata... I dettagli.

La Grand Prix Commission ha approvato alcuni aggiornamenti al regolamento con applicazione immediata, mentre altri entreranno in vigore nella stagione MotoGP 2027. Una di queste misure prevede il divieto di utilizzare wild card nella classe regina del Motomondiale, indipendentemente dal grado di concessione di un costruttore, che entrerà in vigore a partire dal 2027 (saranno possibili solamente nelle classi minori). Anche le wild card con moto da 850cc, in vista delle modifiche al regolamento tecnico previste per il 2027, sono state bandite dalla classe MotoGP a partire dal 2026. Rimane invece il discusso monitoraggio della pressione gomme, si parla poi anche di frequenzimetri per Moto2 e Moto3. Ecco di cosa si tratta.

Wild card in MotoGP eliminate a partire dal 2027

Le wildcard nella classe MotoGP non saranno più consentite a partire dalla prossima stagione. Questa decisione si applicherà a tutti i costruttori, indipendentemente dal loro grado di concessione. Le wild card rimarranno consentite per le classi Moto2 e Moto3.

Wild card MotoGP 2026 non ammesse con moto del 2027

Le wild card nella classe MotoGP nel 2026 non potranno utilizzare moto da 850cc con specifiche 2027, indipendentemente dal grado di concessione del costruttore.

Conto alla rovescia per la procedura di partenza ritardata in MotoGP

Dopo che una partenza ritardata viene dichiarata sulla griglia di partenza, il conto alla rovescia per il giro di warm-up riprenderà dal tabellone dei 5 minuti anziché da quello dei 3 minuti ( ne abbiamo parlato qui ).

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici in vigore anche nel 2027

Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici attualmente in uso nella classe MotoGP sarà mantenuto anche nella stagione 2027.

Frequenzimetri consentiti in Moto2 e Moto3

I cardiofrequenzimetri sono ufficialmente consentiti nelle classi Moto2 e Moto3 come sensore opzionale. Sono stati inoltre apportati chiarimenti in merito ai test aggiuntivi per i piloti MotoGP a seguito di infortuni e alle normative di omologazione elettronica MotoGP per l'IMU.