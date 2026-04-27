Inizio di 2026 al di sotto delle aspettative, in Spagna il grande riscatto: Alex Marquez spiega cosa c'è dietro la sua vittoria.

Già venerdì si era capito che Alex Marquez avesse qualcosa in più degli altri piloti MotoGP a Jerez. Sabato mattina la FP2 bagnata non ha permesso a nessuno di lavorare per ridurre il gap, nella sprint race c'era lui davanti prima dell'arrivo della pioggia e della caduta che gli ha fatto raccogliere 0 punti. Ma domenica, in condizione di asciutto, nessuno è riuscito a togliergli la vittoria nella gara lunga . Partito bene dalla quinta casella della griglia, si è sbarazzato prima di Marco Bezzecchi e poi del fratello Marc, si è messo in testa e lì è rimasto fino al taglio del traguardo. Dopo un inizio di stagione 2026 lontano dai livelli del 2025, si è preso una rivincita e ora si tratta di trovare costanza.

MotoGP Jerez, la gioia di Alex Marquez

Intervistato da DAZN España, il pilota del team BK8 Gresini Racing ha manifestato tutta la sua felicità per il risultato conquistato: "Ve l'avevo già detto che è qui che accade la magia, e posso confermarlo: la magia esiste. Prima di arrivare qui, non eravamo in grado di lottare per un podio, o forse nemmeno per un piazzamento tra i primi cinque, o né per fare un weekend perfetto".

Ci sono stati alcuni cambiamenti sulla sua Ducati Desmosedici GP26 e anche nella sua mentalità, cercando di non concentrarsi troppo su quello che non va, ma cercando di dare il massimo per capire come essere competitivo. Le cose hanno funzionato benissimo per Marquez: "Sono senza parole. Venerdì sono uscito e mi sentivo benissimo. Non è che abbiamo cambiato molto, solo qualche piccola cosa, niente di che. Sono molto contento di essere riuscito a cambiare marcia, a superare i problemi e a ottenere di nuovo il massimo da quello che abbiamo".

Perché è stato superiore a tutti in Spagna?

Alex ha spiegato che da subito si è trovato a suo agio correndo a Jerez: "Da venerdì, a parte la frenata, che qui non mi faceva perdere terreno rispetto ad altri Gran Premi e che era il mio punto debole, soprattutto la velocità in curva, l'accompagnare la moto e avere una buona trazione hanno fatto la differenza. Pur partendo quinto, sapevo che con una buona partenza e attaccando forte all'inizio, avrei avuto ottime possibilità".

Solitamente è Marc è il re delle curve a sinistra, ma in questo weekend MotoGP il fratello è riuscito a fare anche meglio in quei punti del circuito: "La cosa positiva di questo fine settimana è che da venerdì in poi sono stato molto forte nelle curve a sinistra. Persino nelle FP1, dove Marc perdeva rispetto a me erano le curve a sinistra, il che è strano. Nelle curve a destra, quelle veloci, non c'era differenza e non riuscivo a guadagnare quel qualcosa in più. Ma nelle curve a sinistra ero ben messo e riuscivo a fare la differenza. Quindi non è sempre Marc è più veloce nelle curve a sinistra, ma nel 90% dei casi sì. L'anno scorso perdevo nelle curve a sinistra rispetto a Marc, mentre quest'anno finora non è successo".

A Jerez ha potuto spingere di più, entrando molto forte con i freni in curva e fermando la moto senza avvertire bloccaggi e chiusure di anteriore, riuscendo così a girare efficacemente. Con l'anteriore ha avuto un feeling che nel 2026 non aveva ancora avuto con la Desmosedici GP26. Questo ha fatto una grande differenza in confronto ai primi gran premi e il due volte campione del mondo non vuole perdere le belle sensazioni alla guida avute nella sua Spagna: "Dobbiamo analizzare cosa è successo questo fine settimana rispetto agli altri tre per raggiungere quella costanza da qui alla fine dell'anno". Oggi c'è un importante test MotoGP a Jerez, sarà l'occasione per lavorare e prepararsi bene al resto del campionato 2026.