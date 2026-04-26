Domenica trionfale per Alex Marquez, mentre il fratello Marc sbaglia e Aprilia può essere soddisfatta: ecco com'è andata la corsa MotoGP a Jerez.

Il Gran Premio di Spagna 2026 termina con la vittoria di Alex Marquez nella gara MotoGP a Jerez de la Frontera. Il pilota del team BK8 Gresini è stato superiore a tutti, confermando quanto era già emerso nelle prove di venerdì. Sul podio salgono anche Marco Bezzecchi su Aprilia e Fabio Di Giannantonio su Ducati del team Pertamina Enduro VR46.

Marc Marquez caduto sorprendentemente verso la fine del 2° giro, ritiro pesante per il campione in carica, trionfatore nella sprint race di sabato . Domenica da dimenticare per il team Ducati Lenovo, dato che anche Pecco Bagnaia si è ritirato, nel suo caso per un problema alla gomma anteriore. In una gara teoricamente non favorevole per Aprilia, comunque ci sono quattro RS-GP26 in top 6, visto che Jorge Martin, Ai Ogura e Raul Fernandez sono rispettivamente 4°, 5° e 6°. A punti anche Johann Zarco, Enea Bastianini, Fermin Aldeguer, Pedro Acosta, Brad Binder, Franco Morbidelli, Luca Marini, Fabio Quartararo e Joan Mir.

GP Spagna 2026: la cronaca della gara a Jerez

1° giro: Marc Marquez mantiene la prima posizione, inseguito da Bezzecchi e Alex. Nell'ultimo settore Alex passa Bez! Martin quarto, seguito da Zarco, Diggia, Acosta.

2° giro: Alex supera Marc in curva 6, i due fratelli hanno preso circa mezzo secondo di margine sulle Aprilia ufficiali. CLAMOROSO: MARC MARQUEZ CADUTO NEL SETTORE 4, IN CURVA 11. La sua Ducati è distrutta. Il nove volte iridato si ritira.

3° giro: Alex leader con 6-7 decimi di vantaggio su Bezzecchi, seguito da Martin, Di Giannantonio e Zarco. Acosta, Bastianini, Fernandez, Ogura e Aldeguer in top 10. Bagnaia 11°.

4° giro: Diggia ha sorpassato Martin, diventa 3°.

5° giro: Alex Marquez guida la gara con 5-6 decimi di margine su Bezzecchi, che ha circa 1 secondo su Diggia. Bagnaia è 10°, dietro Ogura.

6° giro: Fernandez ha superato le KTM, è 6° davanti a Bastianini e Acosta.

7° giro: Alex Marquez sempre leader davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. In top 10 anche Martin, Zarco, Fernandez, Bastianini, Ogura, Bagnaia e Acosta.

8° giro: Marquez jr aumenta il vantaggio su Bezzecchi, c'è circa 1"5 tra loro e Diggia si avvicina al pilota Aprilia.

11° giro: momento importante della gara per la gestione gomme. La top 10 è invariata, in zona punti ci sono anche Aldeguer, Binder, Quartararo, Morbidelli e Rins.

12° giro: Alex Marquez comanda la corsa con 1"7 su Bezzecchi e 2"7 su Di Giannantonio.

13° giro: Aldeguer ha sorpassato Acosta, mentre Pecco Bagnaia è finito lungo e ha rallentato, sembra avere un problema sulla sua Ducati. Finisce nelle retrovie.

14° giro: sale a 2" il vantaggio di Alex Marquez su Bezzecchi, seguito a 8 decimi da Di Giannantonio. BAGNAIA TORNA AL BOX E SI RITIRA. Sembra che la sua gomma anteriore si sia sgonfiata. Ogura duella con Bastianini per la P7.

15° giro: bellissima battaglia tra Bastianini e Ogura, sicuramente non fa bene alle loro gomme. Il pilota giapponese ha la meglio.

16° giro: distacchi costanti tra i primi.

19° giro: tra Alex e Bez ci sono 2"1, mentre Diggia è a 1"1 dal pilota Aprilia. Top 10 completata da Martin, Zarco, Fernandez, Ogura, Bastianini, Aldeguer e Acosta.

22° giro: Diggia a oltre 2"5 da Bezzecchi, ormai pensa a difendere il 3° posto. Fernandez si è avvicinato a Zarco e lo supera, diventa 5°. Arriva anche Ogura.

23° giro: Ogura si mette dietro Zarco, che ne ha meno con la sua Honda del team LCR.

25° (ULTIMO) GIRO: Ogura sorpassa Fernandez ed è 5°. Alex Marquez trionfa a Jerez! Sul podio anche Bezzecchi e Di Giannantonio.

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