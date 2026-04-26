Moto2 Jerez: Agius trionfo da manuale, top 10 per Vietti e Arbolino

Senna Agius ancora vittorioso, secondo successo Moto2 in quattro GP 2026. Vietti e Arbolino nei 10. Ecco com'è andata.

Battaglia a tre fin dal via, poi prende con decisione la vetta e non la molla più. Senna Agius è scatenato e, dopo Austin, si prende il secondo successo consecutivo con una gara da manuale. Manuel Gonzalez e Collin Veijer possono solo inchinarsi, pur completando il podio di GP, da evidenziare le rimonte di Vietti e Arbolino, entrambi nei 10 alla bandiera a scacchi.

Moto2 Gara

Ricordiamo che Ferrandez è scattato dalla pit lane , mentre Garcia deve scontare un doppio Long Lap. Si parte: Gonzalez ha lo scatto migliore dalla terza casella e beffa il poleman Veijer, che non ci sta e risponde prontamente, portandosi al comando della corsa, mentre Agius si inserisce tra i duellanti citati. Un terzetto che in appena 3-4 giri è già in fuga, riservandosi la lotta per la vittoria e blindando tutto il podio. Scatti al via non brillanti per i nostri portacolori, che perdono qualche posizione e devono puntare alle rispettive rimonte. A referto gli incidenti di Canet, Baltus, Lopez (era agevolmente in top 5), Navarro, Furusato. Nella seconda parte di gara sembra che il duo Intact GP abbia qualcosa in più, tanto che in un attimo sia Agius che Gonzalez hanno la meglio sull'olandese.

Da quel momento però la situazione si congela: l'australiano è il migliore, neanche il compagno di squadra riesce a tenere il passo, e si crea un piccolo margine. È il momento decisivo: Senna Agius trionfa a Jerez davanti al pilota di casa Manuel Gonzalez, che deve "accontentarsi" di un secondo posto che gli permette comunque di consolidare la leadership iridata. Collin Veijer dalla pole chiude 3°, un altro bel podio ma probabilmente le speranze erano altre... Degli italiani, Celestino Vietti risale fino al 5° posto, Tony Arbolino chiude 8°.

La classifica del GP

La classifica generale