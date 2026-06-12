Haga, Kagayama, Yanagawa: tre leggende Superbike tornano a correre in una gara!

Si conoscono da oltre trent'anni, si sono sfidati a più riprese nel Mondiale Superbike ed alla 8 ore di Suzuka e, come ai bei tempi, da Over 50 correranno l'uno contro l'altro ancora una volta. Noriyuki Haga, Yukio Kagayama e Akira Yanagawa torneranno ad indossare tuta, guanti, casco e stivali il 21 giugno prossimo a Tsukuba, partecipando alla gara dell'All Japan JP Sport (l'ex JP250, di fatto la Supersport 300 giapponese) per una loro straordinaria apparizione in una gara a tutti gli effetti al fine di promuovere il motociclismo del Sol Levante.

LEGGENDE DEL MOTOCICLISMO GIAPPONESE A CONFRONTO

Tutto è nato da un'idea di SDG (Showa Denki Group), azienda di ventilatori, condizionatori e non solo attivamente impegnata nel motociclismo, sponsorizzando diverse squadre e piloti giapponesi impegnati anche a livello internazionale. Nel corso della tappa di Tsukuba, quarto appuntamento stagionale dell'All Japan Road Race Championship, la corsa della JP Sports ospiterà la "SDG Masters 50 Cup" che vedrà per l'appunto confrontarsi Noriyuki Haga, Yukio Kagayama e Akira Yanagawa, ma anche altre due icone delle due ruote in Giappone del calibro di Kenichiro Kikuchi e Masayoshi Kobayashi, protagonisti in madrepatria tra gli anni '80 e '90.

SFIDA GENERAZIONALE

Tutti e cinque Over 50, la loro partecipazione in gara non vuole rubare la scena ai giovanissimi impegnati. Anzi: il loro nome blasonato ed il supporto di SDG garantirà una vetrina a tutte le promesse del motociclismo All Japan, tanto che i migliori tre Under 22 classificati riceveranno anche un eccezionalmente bonus in denaro espressamente destinato per questa gara. L'obiettivo è di catalizzare l'attenzione sulla classe JP-SPORT e sui giovani al via, sfruttando chiaramente il richiamo di queste leggende che torneranno per una volta a confrontarsi in pista.

COME AI BEI TEMPI DELLA SUPERBIKE

Sarà sicuramente evocativo rivedere in azione piloti che hanno scritto la storia del Mondiale Superbike ed alla 8 ore di Suzuka. Noriyuki Haga (51 anni) lo farà con una Yamaha R3, l'amico Yukio Kagayama (52 anni) con una Honda CBR 250RR, mentre Akira Yanagawa (54 anni) con una Kawasaki ZX-25R. Quest'ultimo, tra l'altro, ha recentemente presenziato alla tappa dell'All Japan Superbike ad AUTOPOLIS, mostrandosi ancora velocissimo ai comandi di una Kawasaki ZX-10RR.