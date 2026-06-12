MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SBK Misano Prove 1: Bulega si porta avanti sulla pista "maledetta", Ducati senza limiti

Superbike
di Paolo Gozzi
venerdì, 12 giugno 2026 alle 11:17
Superbike: Nicolò Bulega svetta nelle libere 1 del Mondiale Superbike a Misano
La Ducati ha sbaragliato tutto nei sei round precedenti, come potevate immaginare che qualcosa cambiasse proprio a Misano, pista di casa e tradizionale terreno di caccia della Rossa? Le prime prove sono state uno show in Rosso.
A guidare la muta di Panigale V4 R c'è ovviamente ancora lui, Nicolò Bulega. Parliamo del cannibale che vince da 22 gare di fila e ovviamente padroneggia il primato di una classifica sempre più pingue. Il primo affondo è 1'32"733, ad un soffio dal primato in gara di 132"687 siglato due anni fa da Toprak Razgatlioglu con la BMW. Il riferimento assoluto è 1'31"618, il tempo della Superpole di un anno fa firmata proprio da Bulega.

Il gatto non c'è

E' incredibile pensare che Nicolò qui a Misano, uno dei tracciati su cui ha mosso i primi passi, non abbia ancora mai vinto in Superbike. Ha debuttato nel 2024, quindi ha all'attivo appena sei gare in top class al World Circuit: cinque secondi posti dietro un Toprak Razgtalioglu che qui per due anni di fila ha fatto veramente il fenomeno. L'unico zero, in Sperpole Race di un anno fa, è conseguenza di un azzardo di Axel Bassani in prima curva costato punti preziosi a entrambi. Ma soprattutto a Nicolò che, non dimentichiamolo, ha perso il titolo '25 per appena undici punti. La vittoria nella gara corta ne assegna dodici.

La fila indiana

In questa prima sessione si contano sei Ducati al vertice della classifica, con Iker Lecuona vicinissimo al caposquadra, appena 56 millesimi. Seguono i piloti satellite: Sam Lowes, Yari Montella, Alberto Surra e Lorenzo Baldassarri. Come a dire: datemi una Ducati, poi ci penso io. Il migliore degli altri è Xavi Vierge con la Yamaha: qui le squadre hanno fatto due giornate di test il mese scorso, che sembrano essere serviti a risolvere i problemi che da inizio stagione assillano la YZF-R1. Non brillante l'inizio Bimota con Bassani ottavo a quasi un secondo. Nessuna chance per la BMW che ha il rientrante Miguel Oliveira ancora a mezzo servizio (17° tempo) e deve rinunciare ancora a Danilo Petrucci, sostituito di nuovo dall'olandese Michael van der Mark (15°) Non pervenuta la Honda HRC, ma questa purtroppo non è una novità.

Stato maggiore al completo 

La Ducati sta sbaragliando questa edizione del Mondiale Superbike a fronte di un impegno tecnico di enorme spessore. Il Reparto Corse è pienamente coinvolto nel progetto e lo dimostra la presenza dell'intero "stato maggiore" nel box Aruba a Misano. Nella foto, da sinistra nella foto qui sotto: Davide Barana, direttore tecnico del reparto corse. Al centro: Marco Zambenedetti, coordinatore del progetto Superbike, cioè il tecnico di più alto grado presente in tutti i round del campionato. A sinistra il gran capo Luigi Dall'Igna, massimo responsabile di Ducati Corse. In questo week end sulla pista più vicina a Borgo Panigale i due piloti ufficiali, Nicolò Bulega e Iker Lecuna, avranno più potenziale tecnico che mai.
Superbike Misano: lo stato maggiore dei tecnici Ducati nel box di Bulega
Superbike Misano: classifica Prove 1

Leggi anche

In attesa di Petrucci, torna Oliveira: la Superbike ha bisogno di una BMW forteIn attesa di Petrucci, torna Oliveira: la Superbike ha bisogno di una BMW forte
SBK, Kawasaki e Gerloff rinnovano: Puccetti riuscirà a raddoppiare le Ninja nel 2027?SBK, Kawasaki e Gerloff rinnovano: Puccetti riuscirà a raddoppiare le Ninja nel 2027?
Corsedimoto su Instagram: iscriviti qui al nostro canale di news
Nicolò Bulega

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Noriyuki Haga
In Pista

Haga, Kagayama, Yanagawa: tre leggende Superbike tornano a correre in una gara!

12 giugno 2026
Manuel Puccetti e Garrett Gerloff del team Kawasaki Superbike firmano il rinnovo del contratto
Superbike

SBK, Kawasaki e Gerloff rinnovano: Puccetti riuscirà a raddoppiare le Ninja nel 2027?

12 giugno 2026
Miguel Oliveira pilota BMW Superbike al Misano World Circuit
Superbike

In attesa di Petrucci, torna Oliveira: la Superbike ha bisogno di una BMW forte

11 giugno 2026

Altre notizie

honda-motogp-sbk-mxgp

Stabilimento in fumo, risultati in picchiata: allarme rosso Honda tra MotoGP, SBK, MXGP

Storie di Moto
Noriyuki Haga

Haga, Kagayama, Yanagawa: tre leggende Superbike tornano a correre in una gara!

In Pista
Marco Rigamonti

Marc Marquez 'evergreen': il capotecnico Rigamonti svela il jolly

MotoGP
Manuel Puccetti e Garrett Gerloff del team Kawasaki Superbike firmano il rinnovo del contratto

SBK, Kawasaki e Gerloff rinnovano: Puccetti riuscirà a raddoppiare le Ninja nel 2027?

Superbike
Pedro Acosta

Pedro Acosta rompe il silenzio su Ducati: "Sarà una grande sfida"

MotoGP

Articoli popolari

Iker Lecuona

MotoGP vs Superbike e l'improponibile raffronto dei tempi al Balaton Park

MotoGP
Nicolò Bulega pilota Aruba Ducati Superbike seduto nel box rosso del team

Bulega spiega: perché l'exploit di Lecuona in MotoGP è una vittoria della SBK

Superbike
coenen-herlings-mxgp

Coenen gemelli meraviglia, Herlings tradito dalla Honda: le due facce del Mondiale MX 2026

Motocross
MotoGP 2026

Rivoluzione MotoGP: taglio costi, una sola moto e "coprifuoco" serale

MotoGP
Marco Bezzecchi e Jorge Martin piloti Aprilia MotoGP

MotoGP, caso Aprilia: vietato fare altri regali a Marc Marquez

MotoGP

Loading