Il pilota texano continuerà a correre con la Ninja anche nella stagione Superbike 2027: prima della FP1 a Misano l'annuncio.

Garrett Gerloff continuerà a correre per il Kawasaki WorldSBK Team. Dopo un 2025 non semplice, nel 2026 i risultati sono decisamente migliorati anche grazie all'arrivo di una nuova Ninja ZX-10RR che sta permettendo al pilota americano di essere più competitivo. Le parti stanno lavorando bene assieme e il rinnovo del contratto comunicato ufficialmente stamattina ne è la naturale conseguenza.

La scelta di annunciare tutto in questo weekend, nel quale si corre il round a Misano Adriatico, non è casuale. L'Emilia-Romagna è la terra di Manuel Puccetti e della sua struttura racing, diventata squadra ufficiale Kawasaki nel 2025 dopo anni da "satellite".

Superbike, Gerloff e Kawasaki insieme anche nel 2027

Gerloff non può che essere entusiasta di proseguire la sua avventura con il suo attuale team, diventato ormai una seconda famiglia per lui: “Sono felicissimo di avere un'altra opportunità di rimanere con Kawasaki e correre con la Ninja ZX-10RR nel WorldSBK per un altro anno. Credo che quest'anno abbiamo fatto enormi progressi e siamo riusciti a lottare con maggiore costanza per le prime cinque posizioni. Puntare almeno alla top 5 è il mio obiettivo. Spero che l'anno prossimo potremo fare ancora meglio. Sono contento che abbiano fiducia in me e io in loro, e che possiamo continuare su questa strada”.

Il team principal Puccetti ha fatto una scelta comprensibile, valutando più fattori: “Siamo davvero lieti di annunciare il rinnovo del contratto di Garrett Gerloff per il terzo anno consecutivo. L'ho sempre considerato un pilota di grande talento e una persona eccezionale. Insieme possiamo continuare a credere nel nostro progetto WorldSBK con Kawasaki, perseguendo l'obiettivo di puntare sempre più in alto.”

Non è un segreto che il manager emiliano stia lavorando per poter schierare due Ninja ZX-10RR nel Mondiale Superbike 2027. Ci dovrebbero essere delle novità attorno a metà luglio, quando il campionato farà tappa a Donington Park. Sicuramente, sarebbe positivo vedere due Verdone in griglia. La casa di Akashi crede ancora nella categoria e i risultati positivi di Gerloff possono dare una spinta a concedere le risorse necessarie per raddoppiare il numero di Kawasaki, un fattore che sarebbe di grande aiuto per lo sviluppo della moto.

SBK Misano 2026: gli orari tv-streaming su Sky e NOW

Venerdì 12 giugno 2026

10:20-11:05 – WorldSBK FP1

13:30-13:55 – WorldWCR Superpole

14:10-14:35 – WorldSPB Superpole

15:00-15:45 – WorldSBK FP2

16:00-16:40 – WorldSSP Superpole

Sabato 13 giugno 2026

11:15-11:30 – WorldSBK Superpole

12:00 – WorldWCR Gara 1 (12 giri)

13:00 – WorldSPB Gara 1 (12 giri)

14:00 – WorldSSP Gara 1 (18 giri)

15:30 – WorldSBK Gara 1 (21 giri) Diretta anche su TV8

Domenica 14 giugno 2026

11:00 – WorldSBK Superpole Race (10 giri) Differita su TV8 alle 13:10

11:50 – WorldWCR Gara 2 (12 giri)

12:45 – WorldSPB Gara 2 (12 giri)

14:00 – WorldSBK Gara 2 (21 giri) Diretta anche su TV8

15:15 – WorldSSP Gara 2 (18 giri)