Da Yamaha a Honda: cambio epocale per AG Motorsport Italia nella Sportbike

AG Motorsport Italia lascia Yamaha dopo 13 anni per sposare la causa Honda, David Salvador in pole nel Mondiale Sportbike a Misano.

Per il quinto appuntamento stagionale, il Mondiale Sportbike fa tappa al Misano World Circuit Marco Simoncelli per un weekend dalle molteplici tematiche d'interesse. Tre piloti racchiusi in soli 17 punti in campionato, la magia della Riviera Romagnola, il tipico pubblico delle grandi occasioni ed uno schieramento di partenza che presenta qualche novità di rilevo. Per quest'ultima voce, il discorso è attinente soprattutto al team PATA AG Motorsport Italia, legatosi senza alcun preavviso ad un nuovo costruttore.

AG MOTORSPORT PASSA A HONDA

Una svolta epocale. Con un comunicato stampa diramato alla vigilia del weekend, AG Motorsport Italia ha annunciato l'interruzione con effetto immediato del sodalizio con Yamaha, sposando la causa Honda per il prosieguo della stagione 2026 del WorldSPB. Dopo 13 anni di successi tra CIV e WorldSBK, la compagine di Alessandra Gambardella non rappresenterà più ufficialmente la casa dei Tre Diapason, per quanto confermando l'impegno nei "monomarca Yamaha" R3 BLU CRU World Cup (con Greg Marshall) e Mondiale Femminile ( con Denise Dal Zotto ). Un lungo rapporto di collaborazione che aveva prodotto due titoli italiani (Sport 4T con Pedro Castano Illan nel 2016 e Supersport 300 con Matteo Vannucci nel 2021) oltre a svariate vittorie nell'ormai defunto WorldSSP300. Sempre per conto di Yamaha, in passato AG ha organizzato la R 125 Cup e, più recentemente, la R3 Cup nel contesto della Coppa Italia Velocità.

NUOVO INIZIO NEL MONDIALE SPORTBIKE

L'avvio di stagione ha riservato ben poche soddisfazioni ad AG Motorsport. Taiyo Aksu, giramondo dai trascorsi nelle serie nazionali di Giappone, Australia e Spagna, figura ventinovesimo nella generale con un quindicesimo posto quale miglior risultato. Performance al di sotto delle aspettative e, se vogliamo, i limiti palesati dalla R7 in configurazione Sportbike hanno convinto la squadra a correre ai ripari. “Siamo orgogliosi di intraprendere questo nuovo capitolo nel Mondiale Sportbike con Honda", ha ammesso Alessandra Gambardella, Team Principal AG Motorsport Italia. "Una decisione che riflette la volontà di continuare a far crescere il nostro programma sportivo. Affronteremo questa sfida con forza e determinazione. Vogliamo dimostrare le nostre capacità in pista per il resto della stagione”.

I VERDETTI DELLE QUALIFICHE DI MISANO

Il (clamoroso) passaggio da Yamaha e Honda sembra aver subito sortito gli effetti sperati. Taiyo Aksu, alla personale prima uscita con la nuova CBR 600RR, ha siglato il quattordicesimo crono nella Tissot Superpole di Misano. Il giovane pilota giappo-australiano si è tolto la soddisfazione di precedere dei vincitori di gara come Ferre Fleerackers (15°) e Loris Veneman (16°), con tutto il potenziale per scalare ulteriormente la classifica. In cima al monitor dei tempi, tanto per cambiare, spicca David Salvador, alla terza pole position consecutiva con la Kawasaki Ninja 636 del Team Prodina XCI. In 1'42"280, il capo-classifica di campionato è riuscito ad avere ragione di due Aprilia condotte da una coppia di italiani arrembanti. Da una parte la wild card Filippo Bianchi (Team MMP Velocità), superlativo secondo con l'unica nota stonata rappresentata da un rovinoso volo alla Rio. Dall'altra Matteo Vannucci (REVO-M2 Racing), in cerca di risposte dopo il fattaccio con Antonio Torres (8°) in Gara 2 di Aragon. Aprirà la seconda fila Carter Thompson, in pista con la Yamaha R7 di nuova generazione schierata dal Team Br Corse, affiancato da Bruno Ieraci e Jeffrey Buis. Scatterà settimo in Gara 1 Elia Bartolini.

WORLD SPORTBIKE 2026

Misano, Classifica Superpole

Photo Courtesy: AG Motorsport Italia

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