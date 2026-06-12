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Formula 1: Il weekend spagnolo parte di color papaya, ma quante polemiche

Formula 1
di Riccardo Ventura
venerdì, 12 giugno 2026 alle 19:22
Norris
Il weekend de GP di Spagna è iniziato sul circuito di Barcellona ma è ancora Monaco a tenere banco.
La Spagna ha abbracciato la Formula 1 nel caldo di Barcellona con tutta la Catalogna pronta ad incitare i beniamini di casa. L’appuntamento iberico è partito al mattino con una FP1 con molti volti nuovi ma è stato ancora il GP del Principato a fare notizia. La Alpine ha vinto il ricorso con la FIA che ha fatto una figura non proprio edificante mandando su tutte le furie la Ferrari e soprattutto la Mercedes. Vediamo dunque i fatti del giorno e poi anche cosa ci ha detto la pista.

Gasly dal tribunale al podio

La scuderia francese ha fatto il reclamo per la penalità che gli era stata inflitta a Monaco. La FIA ha accolto il reclamo e tolto la penalità di 5 secondi comminata subito dopo la bandiera a scacchi. Il pilota transalpino non aveva scontato la sanzione durante la sosta come prescritto. Il motivo: il cronometrista della pitline ha sbagliato i calcoli. Un errore quasi assurdo in questa F1 ipertecnologica. Nel caos del GP anche Lewis Hamilton e soprattutto George Russell avevano subito penalità, scontandole come previsto. Invece Gasly è arrivato in fondo senza pagare dazio, per cui ha potuto fare ricorso. La Ferrari non ha preso bene la cosa, ma su tutte le furie è andato soprattutto Toto Wolff, capo Mercedes. Russell scontando il drive-through è sprofondato fuori dalla zona punti. La scuderia Mercedes ha già presentato ricorso ma nel frattempo Pierre e la Alpine sono stati riclassificati al terzo posto, con tanto di coppa consegnata. Isack Hadjar ne fa le spese, visto che scivola giù dal podio: vanificata la prestazione.

Tanti volti nuovi in FP1

La sessione mattutina ha visto molti volti nuovi. Uno di questi è Leonardo Fornaroli, campione in carica Formula 2, sceso nell'abitacolo della McLaren MCL60 facendo registrare il quinto crono assoluto della FP1. Fornaroli ha detto che è stata un’emozione e che più dei tempi fatti, la sua gioia è stata aver guidato davvero questa vettura. Il tempo ci dirà se Leonardo davvero salirà su una Formula 1 per qualcosa di più concreto, ma questi sono passi importanti, che servono per crescere. Paul Aron ha svolto la sessione con l’Audi mentre sulla Ferrari di Hamilton è salito Dino Beganovic. Ayumu Iwasa ha svolto la sessione con la Racing Bulls ed è esordio anche per Colton Herta con la Cadillac, che ha chiuso ultimo. La vettura è quella che è, il team statunitense vuole portare Colton in F1 così da aver una prima accoppiata tutta a stelle e strisce.

Il venerdì di Barcellona della Formula 1

La pista catalana in questo venerdì ha premiato la McLaren con Lando Norris davanti a tutti dopo le FP2. Lo segue vicinissimo Russell che aveva chiuso in testa la FP1 e terzo troviamo l’altra papaya di Oscar Piastri. Charles Leclerc ha chiuso quarto dopo che nella sessione mattutina ha guidato la SF-26 con tutti i nuovi aggiornamenti e vedremo se porteranno a qualcosa di positivo. Il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli ha chiuso quarto e pare essere anche lui della partita anche perché è impossibile escludere la W17 dai pronostici. Soltanto ottavo Hamilton che, come detto, ha svolto solo il lavoro pomeridiano: ha provato anche lui gli ultimi sviluppi.

I tempi della seconda sessione valevoli per il GP di Spagna 

Tempi

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Lando Norris

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