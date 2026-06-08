Andrea Antonelli trionfa in un GP di Monaco caotico interrotto dalla bandiera rossa. La Ferrari si consola con Lewis Hamilton secondo mentre la Red Bull con il podio di Isack Hadjar dopo aver appiedato in partenza Max Verstappen.

Andrea Kimi Antonelli non si ferma più e scrive il suo nome nel libro dei vincitori del GP Monaco. E' il terzo italiano della storia dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Il pilota Mercedes ha sfruttato la Pole position prendendo il comando sin dal via. Una prestazione da fuoriclasse assoluto, alla faccia dei 19 anni. Solo piloti di grandissimo livello possono baciare i muretti del Principato per un intero pomeriggio come ha fatto lui. Adesso è fuga vera nel Mondiale.

Russel bastonato



Brutta doccia fredda per Pierre Gasly che perde il podio per una penalità e scivola in sesta posizione. Una beffa per pilota Alpine, ma la vettura c'è. Alexander Albon porta a punti la Williams, nono Esteban Ocon con la Haas e decimo Fernando Alonso con la Aston Martin di Adrian Newey che porta a casa il primo punto di questo tormentato inizio di campionato. George Russell sta andando completamente in bambola sotto i colpi del compagno Andrea Antonelli. Il britannico archivia un deludente dodicesimo pagando addirittura un drive-through per non aver scontato la penalità di 5 secondi. La Mercedes è sempre più il regno di Antonelli. Lewis Hamilton giunge secondo in una gara davvero complicata per la Ferrari a causa dell'errore di Charles Leclerc che è andato a muro, danneggiando le protezioni e obbligando la direzione gara a fermare tutto. Alla ripartenza U Hamilton non è riuscito ad impensierire Antonelli ma ha messo le basi per un ottimo podio. Isack Hadjar fra le vie del Principato festeggia il primo podio con la Red Bull, una grande soddisfazione per il franco algerino. Quarto si piazza Oscar Piastri con la McLaren davanti a Liam Lawson.

I delusi di Monaco

Didastro per Charles che finisce a muro durante la ripartenza della Safety Car e finisce così amaramente il week end in casa. Il monegasco ha avuto un problema ai freni. Domenica da dimenticare per Max Verstappen che resta inchiodato sulla seconda casella alla partenza. L'olandese ha avuto un problema sulla sua Red Bull restando praticamente fermo sullo schieramento. E' stata una situazione ad altissimo rischio ma per fortuna il resto del gruppo è riuscito ad evitare la Red Bull quasi ferma in pista. Dopo in inizio balbettante, Verstappen è stato richiamato al box: fine dei sogni. Doccia fredda anche per Lando Norris costretto al ritiro con la sua McLaren. Destino crudele per Valteri Bottas con la Cadillac e Olivier Bearman con la Haas. Safety Car che è dovuta intervenire nel finale per togliere la vettura incidentata di Lance Stroll.

Arrivo GP di Monaco Formula 1