Formula 1 Belgio: Antonelli ecco la sesta Pole, raggiunto Ascari!

Kimi Antonelli firma la pole del GP del Belgio stoppando le velleità di un Max Verstappen tornato in gran spolvero sul fantastico saliscendi delle Ardenne. Ferrari torna nel mucchio dopo l'urlo di Silverstone.

Il fantastico pilota bolognese ha fatto la differenza anche su uno dei tracciati totem della F1 di oggi. Antonelli raggiunge sei pole in questa folgorante stagione, raggiungendo il leggendario Alberto Ascari. Inoltre era dal 2009 che un italiano non partiva davanti a tutti in Belgio, l’ultimo fu Giancarlo Fisichella. Antonelli ha fatto volare la Mercedes e scatterà al palo, trovandosi accanto un Max Verstappen determinatissimo. La Red Bull ha provato il colpaccio mettendo Hadjar al servizio del caposquadra: Il franco-algerino ha dato la scia in entrambi i tentativi, ma tre decimi di ritardo erano troppi da recuperare. Il gioco di squadra è stato reso possibile dal fatto che Hajdar, avendo cambiato la power unit, partià in ogni caso dal fondo. Seconda fila tutta britannica con Lando Norris e George Russell: anche il campione del Mondo della McLaren dovrà scontare una penalità (sostituzione della centralina) di dieci posizioni e quindi scatterà tredicesimo.

Le rosse non incidono

Delusione Ferrari, visto che qui a Spa Francorchamps ci aspettavamo un altro passo avanti ma Charles Leclerc non va oltre il quinto crono e dietro di lui c’è Lewis Hamilton. Vedremo in gara se il Cavallino riuscirà a rialzare le quotazioni. Oscar Piastri chiude settimo davanti ad Arvid Lindblad, che ancora una volta l’MVP della giornata. Il giovane della Racing Bulls ha fatto registrare anche il miglior primo settore in Q3. Gabriel Bortoleto nono alla fine scatterà ottavo con la sua AUDI.

Questa volta la doppietta alla Racing Bulls non riesce, visto che Liam Lawson non va oltre l’undicesimo tempo in Q2. Il neozelandese non passa il turno per soli 38 millesimi, ma come detto, guadagnerà anche lui due posizioni visto che beneficerà del fatto che Norris e Hadjar dovranno scontare la loro penalità in griglia. Piccolo problema per Nico Hulkenberg che alla fine della seconda sessione ha avuto un problema idraulico. Il tedesco aveva fatto registrare il quattordicesimo crono e quindi era già eliminato, ma è un peccato visto che ora l’AUDI dovrà risolvere questo guaio prima dello spegnimento dei semafori domani.

Griglia di partenza della Formula 1 GP del Belgio

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Foto: social Formula 1