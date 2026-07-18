WMX Foxhill: Kiara Fontanesi magie in gara 1, la mamma volante può sognare

Il settimo Mondiale è un sogno realizzabile: Kiara Fontanesi ha accorciato le distanze dalla vetta dominando la prima gara del GP Gran Bretagna sui saliscendi del mitico tracciato di Foxhill.

A 32 anni e due figli, la supercampionessa parmense è ancora fuoriclasse nel Mondiale Motocross Femminile. La prima sfida del terzo appuntamento iridato è stata una prova di forza impressionante. Kiara, in sella alla sua GasGas, è partita davanti e prendendo nettamente in contropiede le avversarie ha costruito un successo fondamentale in ottica campionato. Daniela Guillem ha retto l'urto solo nella prima parte della sfida su venti minuti più tre giri, poi è finita nelle grinfie di una scatenata Courtney Duncan. Con la sua Kawasaki la neozelandese è stata velocissima nel finale, tanto da riportarsi a poco più di un secondo dalla Fontanesi, in pieno controllo della situazione.

Dopo l'arrivo l'abbraccio fra le due protagoniste è stato il momento più suggestivo di una corsa bellissima. La Duncan è tornata in perfetta forma dopo aver attraversato un periodo molto difficile per problemi di salute, ne abbiamo parlato qui . Daniela Guillem è finita al terzo posto: adesso il conto delle vittorie parziali è di 3-2 a favore della spagnola. Kiara però ha il colpo in canna per pareggiare il conto vittorie e balzare al comando del Mondiale. Deludente la prima uscita di Lotte von Drunen, campionessa in carica: l'olandesina è partita male arenandosi in quarta posizione.

Com'è la situazione?

Con questo successo Kiara Fontanesi sale ad un solo punto di distacco dalla capoclassifica Daniela Guillem: 117 punti contro 116 della super pilotassa italiana. Torna in partita anche Courtney Duncan terza in classifica a quota 80 punti. Adesso servirebbe finire l'opera a Foxhill per lanciarsi a tutto gas verso le due prove finali del WMX, quest'anno articolato su soli cinque appuntamenti. L'ultimo Mondiale di Kiara risale al 2018: tornare sul trono iridato dopo otto anni sarebbe un sogno. Che può diventare realtà.