MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

WMX Foxhill: Kiara Fontanesi magie in gara 1, la mamma volante può sognare

Motocross
di Elisabetta Lubrani
sabato, 18 luglio 2026 alle 17:18
WMX Foxhill: Kiara Fontanesi domina la prima gara
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il settimo Mondiale è un sogno realizzabile: Kiara Fontanesi ha accorciato le distanze dalla vetta dominando la prima gara del GP Gran Bretagna sui saliscendi del mitico tracciato di Foxhill.
A 32 anni e due figli, la supercampionessa parmense è ancora fuoriclasse nel Mondiale Motocross Femminile. La prima sfida del terzo appuntamento iridato è stata una prova di forza impressionante. Kiara, in sella alla sua GasGas, è partita davanti e prendendo nettamente in contropiede le avversarie ha costruito un successo fondamentale in ottica campionato. Daniela Guillem ha retto l'urto solo nella prima parte della sfida su venti minuti più tre giri, poi è finita nelle grinfie di una scatenata Courtney Duncan. Con la sua Kawasaki la neozelandese è stata velocissima nel finale, tanto da riportarsi a poco più di un secondo dalla Fontanesi, in pieno controllo della situazione.
Dopo l'arrivo l'abbraccio fra le due protagoniste è stato il momento più suggestivo di una corsa bellissima. La Duncan è tornata in perfetta forma dopo aver attraversato un periodo molto difficile per problemi di salute, ne abbiamo parlato qui. Daniela Guillem è finita al terzo posto: adesso il conto delle vittorie parziali è di 3-2 a favore della spagnola. Kiara però ha il colpo in canna per pareggiare il conto vittorie e balzare al comando del Mondiale. Deludente la prima uscita di Lotte von Drunen, campionessa in carica: l'olandesina è partita male arenandosi in quarta posizione.
Kiara Fontanesi (GasGas)

Com'è la situazione? 

Con questo successo Kiara Fontanesi sale ad un solo punto di distacco dalla capoclassifica Daniela Guillem: 117 punti contro 116 della super pilotassa italiana. Torna in partita anche Courtney Duncan terza in classifica a quota 80 punti. Adesso servirebbe finire l'opera a Foxhill per lanciarsi a tutto gas verso le due prove finali del WMX, quest'anno articolato su soli cinque appuntamenti. L'ultimo Mondiale di Kiara risale al 2018: tornare sul trono iridato dopo otto anni sarebbe un sogno. Che può diventare realtà.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Maestra in pista e regina MX: Fontanesi show in Italia verso il Mondiale WMX 2026Maestra in pista e regina MX: Fontanesi show in Italia verso il Mondiale WMX 2026
MX bollente in Francia: Kiara Fontanesi già da urlo! Sorpresa MX2, Herlings ruggito MXGPMX bollente in Francia: Kiara Fontanesi già da urlo! Sorpresa MX2, Herlings ruggito MXGP
Kiara Fontanesi

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

START-MOTOCROSS-GB
Motocross

GP di Gran Bretagna: tracciato rinnovato, orari, protagonisti e attese per MXGP, MX2 e WMX

16 luglio 2026
SACHA COENEN - KTM - MX - SOUTHWICK
Motocross

Sacha Coenen eroe nel Motocross USA: dominio a Southwick ma spalla KO

14 luglio 2026
KC2A4981
Motocross

Vi piace il Motocross di notte? Super show e leggende azzurre: com'è andata la prima Night Race

13 luglio 2026

Altre notizie

Marco Bezzecchi pilota Aprilia Racing MotoGP

Bezzecchi, revisione al ginocchio sinistro: nuovo aggiornamento Aprilia

MotoGP
Marc Marquez

Marquez silura Rossi: "Karma? Dopo il 2015 ho vinto sei Mondiali"

MotoGP
Alvaro Bautista seduto nel box del team Barni Superbike

Superbike, Alvaro Bautista soffre con la Ducati zavorrata: ha senso continuare così?

Superbike
Honda

Honda copia Ducati in MotoGP: linea giovani e si parla italiano

MotoGP
746630599_18118840534868158_4083559432957230904_n_result

Divorzio tra Stefano Valtulini e Promodriver nel CIV Supersport: arriva Edoardo Colombi

In Pista

Articoli popolari

Pablo Nieto e Valentino Rossi

VR46 in pressing su Marc Marquez: "È stato fortunato"

MotoGP
Honda

Honda copia Ducati in MotoGP: linea giovani e si parla italiano

MotoGP
torin-collins-ama-supersport

Torin Collins, danni permanenti e ritiro forzato: la parabola amara del 21enne canadese

In Pista
Marc Marquez

Marquez silura Rossi: "Karma? Dopo il 2015 ho vinto sei Mondiali"

MotoGP
Yamaha

Yamaha MotoGP all-in sul progetto 850cc: sviluppi a rilento per il 2026

MotoGP

Loading