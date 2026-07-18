Honda copia Ducati in MotoGP: linea giovani e si parla italiano

L'era 850cc della MotoGP rappresenta per Honda un'opportunità di tornare protagonista. A questo epocale cambiamento regolamentare, HRC si sta preparando con dovizia di particolari e, sulla carta, con tutte le mosse giuste.

Intenso programma di test privati (Takaaki Nakagami recentemente impegnato a Barcellona, assiduamente tra Motegi e Sepang), ricca campagna acquisti di tecnici e di personalità di spicco del paddock, tutto questo senza trascurare una risorsa che dovrebbe sempre esser al centro di un progetto: il pilota. In merito, mutuando una filosofia che ha riportato negli anni passati Ducati al successo.

QUARTARARO LA GARANZIA

Verrà annunciato soltanto a settembre, ma sul finire del 2025 Honda ha bloccato con un ricco biennale Fabio Quartararo . Il pilota che serviva, per velocità e palmares, per avere garanzie in termini di performance. L'adattamento alla nuova RC214V di "El Diablo" lo si scoprirà soltanto da dicembre in avanti, ma è fuori discussione che si tratti di un colpaccio da parte del colosso di Tokyo.

LINEA GIOVANI

Preso il top rider, Honda contestualmente ha blindati i migliori prospetti della Moto2. Un po' come faceva Ducati nei primi anni Dieci, muovendosi in anticipo rispetto alla concorrenza, prendendo chi emerge dalla middle class e facendoli crescere in squadra con contratti pluriennali. Diogo Moreira, destinato ad una promozione al team interno Honda HRC, è stato il primo, David Alonso il secondo. Un po' come faceva Ducati a suo tempo con Pecco Bagnaia, Jorge Martin, Enea Bastianini e, più recentemente, Fermin Aldeguer. Con meno moto a disposizione (4 rispetto alle 8 di un tempo di Ducati), ma con la stessa filosofia.

SI PARLA ITALIANO

Sarà inoltre una Honda che parlerà molto italiano su alcuni ruoli apicali. Da Romano Albesiano direttore tecnico fino all'ingaggio di Davide Brivio con un ruolo che verrà annunciato in seguito. Non saranno gli unici italiani in Honda HRC, considerando che la parte logistica, incentrata proprio nel nostro Bel Paese, verrà gestita da un attuale volto noto del circus Moto2.