Divorzio tra Stefano Valtulini e Promodriver nel CIV Supersport: arriva Edoardo Colombi

Concluso il sodalizio con Stefano Valtulini: il team Promodriver Yamaha convoca Edoardo Colombi per i restanti eventi del CIV Supersport 2026.

"Valtu" non difenderà più i colori della compagine di Antonio Sala nella serie tricolore.

Tempo di divorzi nel CIV Supersport. Annunciata la conclusione del sodalizio tra Jarno Ioverno e Very Well Motosport , in questi giorni è stata sancita la separazione anche tra Stefano Valtulini e il team Promodriver Yamaha. Subentrato nel 2024 al 6 volte Campione italiano Massimo Roccoli,non difenderà più i colori della compagine di Antonio Sala nella serie tricolore.

VALTULINI E PROMODRIVER SI SEPARANO

Dal 2017 a questa parte presenza fissa del CIV Supersport, Stefano Valtulini si era messo occasionalmente in mostra nel biennio 2024-2025 in sella ad una "vecchia" Yamaha R6. La disponibilità della nuova R9 ed il supporto diretto da parte di Yamaha Motor Italia avevano convinto la meteora del Mondiale Moto3 ad estendere la sua permanenza al team Promodriver per una terza stagione, ma qualcosa non ha funzionato con performance non sempre al livello del compagno di squadra Lorenzo Dalla Porta. I segnali di crescita delle ultime uscite (3° in Gara 1 al Mugello, doppia Top-5 a ridosso del podio ad Imola) non sono bastati all'originario di Calcinate.

DIVORZIO NEL CIV SUPERSPORT

Un adattamento alla R9 più problematico del previsto e risultati non ritenuti all'altezza delle aspettative hanno invitato le parti a risolvere anticipatamente il contratto a ridosso della Racing Night di Misano. "Vogliamo rivolgere un caloroso ringraziamento a Stefano Valtulini per il lavoro svolto insieme", si legge nella nota diffusa da Promodriver. "Ambizione e dedizione hanno caratterizzato il suo percorso, contribuendo in maniera significativa alla crescita della squadra nel corso degli anni. Auguriamo a Stefano il meglio per il prosieguo della sua carriera. Resterà per sempre una parte importante della storia di Promodriver".

PROMODRIVER SVELA IL SOSTITUTO

"Spiattella" si era trasferito nel BSB per tentare la fortuna nel motociclismo d'oltremanica. Registrato il divorzio con Stefano Valtulini, Promodriver ci ha messo poco a trovare un valido sostituto. A partire dal prossimo weekend di Misano, e per tutti i restanti eventi del CIV Supersport 2026, accanto a Lorenzo Dalla Porta correrà Edoardo Colombi. Campione 2023 del Trofeo Aprilia RS 660, l'anno seguentesi era trasferito nel BSB per tentare la fortuna nel motociclismo d'oltremanica. Un esordio folgorante lottando fino all'ultimo per il titolo British Sportbike con una Aprilia RS 660 privatona del team Gradara Corse, prima del sofferto passaggio al British Superbike con una Ducati Panigale V2 di TAS Racing. Concluso anzitempo il rapporto di collaborazione con MMB Racing, con la quale avrebbe dovuto disputare la stagione corrente del BSS, per il giovane milanese si riaprono le porte della madrepatria.

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