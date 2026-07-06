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Divorzio tra Jarno Ioverno e Very Well Motosport nel CIV Supersport

In Pista
di Andrea Periccioli
lunedì, 06 luglio 2026 alle 19:50
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Dopo una problematica inizio di stagione 2026, Jarno Ioverno conclude il sodalizio con Very Well Motosport nel CIV Supersport.
A sostanzialmente due settimane dalla Racing Night di Misano, l'appuntamento più atteso del Campionato Italiano Velocità, si separano le strade di Jarno Ioverno e del team Very Well Motosport nel CIV Supersport. Superato un disastroso avvio di stagione 2026, il pilota piemontese ha annunciato la risoluzione anticipata del contratto che legava le due parti da fine 2024.

IOVERNO E VERY WELL SI SEPARANO

Campione Dunlop Cup 600 in carica con la inedita GP2-890RR di Very Well Motosport attenzionata da Kramer Motorcycles Italia, Jarno Ioverno aveva posto le basi per il grande salto nel CIV Supersport sempre coadiuvato dalla compagine brianzola, ma con la disponibilità (per ragioni regolamentari) di una KTM RC 990 R. Un bel progetto, naufragato sul nascere complice una serie di vicissitudini che hanno costretto il binomio a ripiegare su una Honda CBR 600RR, annoverando il supporto della Scuderia Improve. Gli scarsi risultati fin qui raccolti (soltanto 6 punti totalizzati ed un modesto 10° posto in Gara 2 al Mugello quale miglior piazzamento) hanno invitato tanto l'originario di Torino, quanto la squadra ad interrompere il rapporto di collaborazione.

LE PAROLE DI JARNO IOVERNO

"Comunico la separazione con effetto immediato con Very Well Motosport", ha scritto Jarno Ioverno sui personali canali social. "Dopo aver conquistato nel 2025 il trofeo Dunlop Cup 600 le nostre strade si dividono. Abbiamo fatto un buon lavoro portando a casa risultati importanti, ma l'inizio della stagione 2026 non è stato all'altezza delle aspettative con scelte che non ci hanno permesso di proseguire nella stessa direzione. Ringrazio i componenti del team e la Scuderia Improve per il lavoro condiviso e tutti coloro che mi sono rimasti vicino in questo progetto. Adesso si volta pagina. Zero scuse, testa bassa e lavoro duro. Ci vediamo presto in pista".

FUTURO DA SCRIVERE NEL CIV

Jarno Ioverno, dai recenti trascorsi nel CIV Superbike, si è già attivato per trovare un'alternativa per disputare i restanti eventi del CIV 2026. Quanto a Very Well Motosport, l'auspicio è di proseguire il programma CIV Supersport con un altro pilota. Non dovrebbe altresì subire variazioni l'impegno nel CIV Sportbike con Davide Conte, anche lui in sella ad una CBR 600RR via Scuderia Improve.

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