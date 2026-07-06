In Inghilterra il round numero 8 del calendario SBK, proseguirà la striscia vincente del leader della classifica? Ci saranno sorprese? Il programma del weekend.

Il campionato mondiale Superbike tornerà protagonista nel prossimo fine settimana, dove team e piloti si sfideranno nello storico circuito di Donington Park. Nelle scorse due edizioni del round britannico ci sono state due triplette di Toprak Razgatlioglu con la BMW, ma nel 2026 il pilota turco corre in MotoGP e difficilmente vedremo trionfare la M 1000 RR. Quest'anno c'è un dominio Ducati con la nuova Panigale V4 R e, in particolare, con Nicolò Bulega

Superbike, Bulega imbattibile anche a Donington Park?

Bulega ha vinto tutte le 21 gare disputate nel campionato SBK 2026 e, considerando anche il finale di 2025, la sua striscia vincente dura da ben 25 gare. Un record davvero impressionante, nessuno immaginava di assistere a un one man show. Evidentemente, il pilota emiliano ha qualcosa in più di tutti gli altri e sarà interessante vedere se anche a Donington Park si confermerà imbattibile. Lì non ha mai vinto, se non in Supersport (doppietta nel 2023), quindi non gli dispiacerebbe rompere il "tabù".

SBK: Lecuona può battere Bulega?

Come sempre, il suo primo rivale è il compagno di squadra Iker Lecuona, che occupa il secondo posto da 18 gare di fila e che ha grande voglia di arrivare davanti a Nicolò. Recentemente è anche diventato papà della piccola Luna, avuta con la moglie Gema Vidal. Per celebrare ancora meglio la nuova arrivata non gli dispiacerebbe regalarsi la sua prima vittoria nel Mondiale Superbike.

Per la lotta per il podio da considerare sempre anche i piloti ducatisti dei team indipendenti. Yari Montella, fresco di rinnovo col Barni Spark Racing Team, è terzo nella classifica generale e vuole rimanerci. Da tenere d'occhio anche Sam Lowes, che corre in casa e che con la Panigale V4 R del team Elf Marc VDS vorrà anche onorare Marc van der Straten, proprietario della squadra recentemente scomparso

Vogliono essere protagonisti anche Lorenzo Baldassarri (Go Eleven) e Alberto Surra (Motocorsa), così come il tre volte campione del mondo Alvaro Bautista (Barni Spark). E correre davanti ai tifosi britannici darà una spinta in più anche a Tarran Mackenzie (MGM Optical Express) e Thomas Bridewell (Advocates Superbike).

Bimota e BMW prime inseguitrici di Ducati

Il secondo miglior costruttore della griglia SBK 2026 è Bimota, che a Misano Adriatico ha conquistato tre quarti posti: due con Axel Bassani e uno con Alex Lowes. Chiaramente, l'obiettivo è sempre quello di essere il più vicino possibile a Ducati e di poter dare del filo da torcere, cosa non facile con così tante Panigale V4 R in pista.

Bimota e BMW inseguono Ducati

Stesso discorso per BMW, che a sua volta corre solo con due M 1000 RR. In questo weekend ci sarà il ritorno di Danilo Petrucci , infortunatosi a Most e poi alle prese con un lungo recupero. Da capire in quali condizioni fisiche sarà. Sicuramente starà meglio rispetto a Misano sarà Miguel Oliveira, che proprio in Italia era rientrato dopo l'infortunio rimediato al Balaton Park e che in Inghilterra spera di essere competitivo su una pista sulla quale ha corso solo nel 2008. Militava nella Red Bull Rookies Cup e vinse la gara. Sia Petrucci sia Oliveira hanno girato a Donington Park in un test a giugno.

Difficile dire quale sarà il potenziale di Yamaha, la cui stagione 2026 è abbastanza anonima finora: 0 podi conquistati. Kawasaki ha deluso con Garrett Gerloff a Misano, però nei round precedenti era in crescita e punta a tornare in lotta per la top 6 a Donington Park. Che dire della Honda? Stagione certamente negativa, ma il team HRC ritrova Jake Dixon e in questo weekend potrà contare anche su una wild card di lusso come Jonathan Rea, fresco vincitore della 8 Ore di Suzuka nel Mondiale Endurance.

SBK, SSP, WorldWCR: dove vederle in diretta TV e streaming

Il round Superbike a Donington Park sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Max (canale 206). Per la diretta streaming si possono utilizzare i servizi Sky Go e NOW. Il canale in chiaro TV8 e il sito ufficiale TV8.it trasmetteranno live Gara 1 e Gara 2, mentre la Superpole Race verrà data in differita (ore 16). Di seguito gli orari TV e streaming del weekend.

Venerdì 10 luglio

11:20 - 12:05 WorldSBK Prove Libere 1

15:10 - 15:35 WorldWCR Superpole

16:00 - 16:45 WorldSBK Prove Libere 2

17:00 - 17:40 WorldSSP Superpole

Sabato 11 luglio

12:00 - 12:15 WorldSBK Superpole

14:00 WorldWCR Gara 1

15:00 WorldSSP Gara 1

16:30 WorldSBK Gara 1

Domenica 12 luglio