Il pilota campano continuerà a correre con la squadra di Barnabò anche il prossimo anno, rinnovo meritato: incertezza, invece, sul futuro del due volte iridato SBK.

Yari Montella e il Barni Spark Racing Team insieme anche nel Mondiale Superbike 2027. Poco fa è stato annunciato il rinnovo del contratto del pilota avellinese, protagonista di una stagione 2026 di ottimo livello dopo un 2025 da rookie un po' problematico. Già dal primo round a Phillip Island ha dimostrato di essere maturato e ha conquistato una serie di ottimi risultati (8 podi) che lo hanno portato sia ad essere terzo nella classifica generale sia a convincere Marco Barbabò a prolungargli il contratto per un altro anno.

Superbike 2027: Yari Montella rinnova con Barni

Montella arriverà così a disputare il quinto anno consecutivo con la squadra bergamasca. I primi due, 2023 e 2024, li ha trascorsi nel Mondiale Supersport, i successivi in Superbike.

Il pilota 26enne non può che essere felice della firma del nuovo contratto: "Riconfermare un altro anno con Barni era uno dei miei obiettivi dopo una metà di stagione come questa. Già si percepiva nell’aria che potesse esserci un’occasione del genere, sono molto contento e soddisfatto. Voglio ringraziare il team perché ha dimostrato fiducia in me per un altro anno. Con il prossimo, saranno cinque anni di collaborazione con Barni. In ottica di continuità, per un progetto così importante iniziato in Supersport, questo rinnovo è qualcosa che mi rende orgoglioso, perché siamo riusciti a costruire un rapporto in cui abbiamo gioito e abbiamo anche sofferto insieme, rinforzando il legame sempre più negli anni. Rimaniamo comunque concentrati sul 2026, perché si sta prospettando come un anno importante per me e per la squadra. La conferma anche per il 2027 mi permette di non perdere l’obiettivo e la concentrazione sulla stagione attuale.".

SBK, cosa succederà con Alvaro Bautista?

Per un Montella che sta stupendo in positivo, c'è un Alvaro Bautista che invece è un po' al di sotto delle aspettative. Tra i limiti dovuti alla zavorra da circa 7 chili presente sulla sua Ducati Panigale V4 R e alcuni problemi fisici, il due volte campione del mondo SBK non sta riuscendo a ottenere i risultati che lui e la squadra avevano immaginato. Considerando anche lo spagnolo va per i 42 anni (li compirà a novembre), bisognerà capire se deciderà di ritirarsi o se vorrà correre ancora, indipendentemente dalla permanenza nel Barni Spark Racing Team.

Se Barnabò dovesse decidere di cambiare, diventerà interessante vedere a chi affiderà la seconda Ducati nel suo box. Un'opzione potrebbe essere il ritorno di Danilo Petrucci, se il ternano non venisse confermato da BMW, ma ci possono essere anche altre interessanti opportunità: ad esempio, qualche pilota in uscita dalla MotoGP.