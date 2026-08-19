MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Marini bacchetta la Honda: "I tecnici dovrebbero testare le moto"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
mercoledì, 19 agosto 2026 alle 10:47
Luca Marini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Luca Marini continua a tenere alto l'onore della Honda nel campionato MotoGP, nonostante la RC213V non sia all'altezza delle moto europee. Nell'ultimo weekend a Silverstone ha centrato il nono posto e confermato il decimo in classifica generale. Le ultime evoluzioni tecniche stanno dando i loro frutti, ma il futuro del pilota italiano sarà in KTM.

Honda e l'aerodinamica

HRC sta facendo piccoli passi in avanti nel progetto MotoGP. Parte del merito va sicuramente al lavoro di Romano Albesiano, che ha portato significativi progressi nell'evoluzione del motore e sull'aerodinamica. Su questo secondo punto la Casa dell'Ala dorata deve ammettere alcuni ritardi negli anni scorsi, che gli hanno fatto perdere terreno dalla concorrenza europea. "Penso che i tecnici non si siano ancora resi conto di quanto sia importante quest'area", ha ammesso Luca Marini a Speedweek.com.
Il pilota di Tavullia vanta tra le sue peculiarità atletiche la capacità di sviluppare i prototipi MotoGP. L'aerodinamica è sicuramente uno dei settori su cui ha chiesto di insistere maggiormente in questi anni con Honda. I risultati sono arrivati con un certo ritardo... "Il motivo, secondo me, è che non guidano la moto. Avrebbero dovuto testare la moto in prima persona. Ne parlo fin dal mio primo anno in Honda. Almeno alcuni ingegneri dovrebbero capire come la moto funzionerà con e senza ali. Solo allora emergerà il vero quadro. C'è ancora così tanto potenziale di miglioramento in questo ambito".
Luca Marini Honda

Luca Marini e il calendario

Luca Marini è considerato un candidato sicuro per il team francese Tech3, che continuerà a essere attivo come squadra cliente KTM. Resta da vedere se i tecnici austriaci sapranno sfruttare al meglio la dote di collaudatore del fratello di Valentino Rossi. Dal 2027 assisteremo ad un radicale cambiamento, non solo del regolamento, ma anche delle gomme (con il passaggio a Pirelli) e dell'intera griglia di partenza. Ma c'è qualcosa che secondo l'allievo della VR46 Academy andrebbe modificato: il calendario. "Penso che dovremmo avvicinare le gare e cercare di creare una finestra più ampia in inverno... Il fatto è che oggi non abbiamo tempo per recuperare... Vorrei anche migliorare fisicamente di stagione in stagione, ma questo richiede tempo per programmi fisiologici specifici".

Leggi anche

Acosta vuole prendersi Ducati: "Marquez è a fine carriera"Acosta vuole prendersi Ducati: "Marquez è a fine carriera"
Jorge Martin-Aprilia patto iridato: "Non dobbiamo essere amici"Jorge Martin-Aprilia patto iridato: "Non dobbiamo essere amici"
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Luca Marini

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Pedro Acosta
MotoGP

Acosta vuole prendersi Ducati: "Marquez è a fine carriera"

19 agosto 2026
aldeguer-motogp-ritorno-moto
MotoGP

“Quasi tornato”: Aldeguer di nuovo in sella, sprint per Aragon

18 agosto 2026
Pecco Bagnaia
MotoGP

Bagnaia-Ducati ai titoli di coda: nessuna speranza con la GP26

18 agosto 2026

Altre notizie

Pedro Acosta

Acosta vuole prendersi Ducati: "Marquez è a fine carriera"

MotoGP
Manx GP: Pilota deceduto nelle qualifiche

Manx GP: Collisione tragica, muore un pilota durante le qualifiche

In Pista
Sam Lowes pilota del team Marc VDS guida la Ducati Superbike

Superbike, Sam Lowes lavora anche per Bulega: Ducati vuole continuare a vincere

Superbike
Olanda

Formula 1: Quando corrono in Olanda? Orari TV live e differite

Formula 1
aldeguer-motogp-ritorno-moto

“Quasi tornato”: Aldeguer di nuovo in sella, sprint per Aragon

MotoGP

Articoli popolari

Pecco Bagnaia

Bagnaia-Ducati ai titoli di coda: nessuna speranza con la GP26

MotoGP
Jorge Martin

Jorge Martin-Aprilia patto iridato: "Non dobbiamo essere amici"

MotoGP
Loris Baz pilota Warhorse Ducati nel MotoAmerica Superbike

Loris Baz torna alla vittoria nel MotoAmerica Superbike: ha mantenuto una promessa speciale

In Pista
Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP

Dalla SBK alla MotoGP: per Toprak Razgatlioglu c'è un cambiamento difficile da accettare

MotoGP
Aleix Espargaro pilota tester Honda MotoGP

Aleix Espargaro operato di nuovo: "Recupero record". Vicino il ritorno sulla Honda

MotoGP

Loading