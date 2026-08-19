Luca Marini continua a tenere alto l'onore della Honda nel campionato MotoGP, nonostante la RC213V non sia all'altezza delle moto europee. Nell'ultimo weekend a Silverstone ha centrato il nono posto e confermato il decimo in classifica generale . Le ultime evoluzioni tecniche stanno dando i loro frutti, ma il futuro del pilota italiano sarà in KTM.

Honda e l'aerodinamica

HRC sta facendo piccoli passi in avanti nel progetto MotoGP. Parte del merito va sicuramente al lavoro di Romano Albesiano, che ha portato significativi progressi nell'evoluzione del motore e sull'aerodinamica. Su questo secondo punto la Casa dell'Ala dorata deve ammettere alcuni ritardi negli anni scorsi, che gli hanno fatto perdere terreno dalla concorrenza europea. "Penso che i tecnici non si siano ancora resi conto di quanto sia importante quest'area", ha ammesso Luca Marini a Speedweek.com.

Il pilota di Tavullia vanta tra le sue peculiarità atletiche la capacità di sviluppare i prototipi MotoGP. L'aerodinamica è sicuramente uno dei settori su cui ha chiesto di insistere maggiormente in questi anni con Honda. I risultati sono arrivati con un certo ritardo... "Il motivo, secondo me, è che non guidano la moto. Avrebbero dovuto testare la moto in prima persona. Ne parlo fin dal mio primo anno in Honda. Almeno alcuni ingegneri dovrebbero capire come la moto funzionerà con e senza ali. Solo allora emergerà il vero quadro. C'è ancora così tanto potenziale di miglioramento in questo ambito".

Luca Marini e il calendario

Luca Marini è considerato un candidato sicuro per il team francese Tech3, che continuerà a essere attivo come squadra cliente KTM. Resta da vedere se i tecnici austriaci sapranno sfruttare al meglio la dote di collaudatore del fratello di Valentino Rossi. Dal 2027 assisteremo ad un radicale cambiamento, non solo del regolamento, ma anche delle gomme (con il passaggio a Pirelli) e dell'intera griglia di partenza. Ma c'è qualcosa che secondo l'allievo della VR46 Academy andrebbe modificato: il calendario. "Penso che dovremmo avvicinare le gare e cercare di creare una finestra più ampia in inverno... Il fatto è che oggi non abbiamo tempo per recuperare... Vorrei anche migliorare fisicamente di stagione in stagione, ma questo richiede tempo per programmi fisiologici specifici".