Femminile Misano: Josephine Bruno (WEC) e Yvonne Cerpa (CIV) Campionesse 2026

Rocambolesco finale del WEC e del CIV Femminile a Misano: Josephine Bruno e Yvonne Cerpa in trionfo, niente da fare per Elisabetta Monti.

Josephine Bruno si è laureata Campionessa del Women's European Championship 2026. Questo il verdetto al termine della prima stagione della regolamentazione monomarca su base Yamaha R7 per la serie continentale riservata alle donne che nel passato ha "svezzato" motocicliste del calibro, tra le varie, di Beatriz Neila, Sara Sanchez, Roberta Ponziani e Natalia Rivera. Al culmine di una pirotecnica gara vissuta al Misano World Circuit Marco Simoncelli, la diciottenne portacolori Team Trasimeno si è accontentata del secondo posto per assicurarsi il titolo WEC a scapito della sua compagna di squadra Elisabetta Monti, inaspettatamente quarta sul traguardo per la gioia anche di Yvonne Cerpa (Gradara Corse), vincitrice in volata della corsa e, in virtù di questi risultati, nuova Campionessa CIV Femminile.

OBIETTIVO CENTRATO PER JOSEPHINE BRUNO

"Betty" Monti al Curvone. Mossa vincente valsa lo spunto per transitare seconda sotto la bandiera a scacchi, preceduta per soli 17 millesimi da Yvonne Cerpa. Per "Joy" è arrivato così il titolo WEC 2026, il personale secondo in carriera dopo la precedente affermazione con Gradara Corse nel CIV Femminile 2024. Oltretutto, garantendosi il lasciapassare per il Mondiale Femminile 2027 In 10 giri dell'elevato tasso di spettacolarità con sorpassi ad ogni curva e il pathos per la corsa al titolo europeo e italiano, Josephine Bruno ha dovuto fronteggiare gli assalti della rivale Elisabetta Monti oltre che della coppia Gradara Corse formata da Yvonne Cerpa e Luana Giuliani con Tayla Collins quinta incomoda nel gruppetto di testa. Dopo un tentativo di fuga nelle fasi iniziali, una sbavatura alla Variante del Parco ha rischiato di mandare all'aria i piani. In un concitato ed emozionante ultimo giro, l'originaria di Varese è riuscita a sopravanzareMonti al Curvone. Mossa vincente valsa lo spunto per transitare seconda sotto la bandiera a scacchi, preceduta per soli 17 millesimi da Yvonne Cerpa. Perè arrivato così il titolo WEC 2026, il personale secondo in carriera dopo la precedente affermazione con Gradara Corse nel CIV Femminile 2024. Oltretutto, garantendosi il lasciapassare per il Mondiale Femminile 2027 nell'ambito del programma "Roadway to WorldWCR"

YVONNE CERPA CAMPIONESSA ITALIANA

Nel gran giorno di Josephine Bruno c'è spazio altresì per la festa di Yvonne Cerpa. Non poteva arrivare in un momento migliore la prima vittoria nel WEC/CIV Femminile per l'abituale protagonista del WorldWCR, da recenti trascorsi nel MotoJunior tra ETC (l'attuale Moto4 European Cup) e Mondiale Junior. Presentatasi a Misano con 6 punti da recuperare, diventati 7 sabato a seguito della pole position di Elisabetta Monti , la portacolori Gradara Corse è stata favorita in un concitato finale dal classico gioco delle scie in uscita dal Tramonto, balzando dal terzo al primo posto. Per appena 4 punti, Yvonne è diventata pertanto la prima pilota spagnola a laurearsi Campionessa del CIV Femminile (istituto nel 2023), sovvertendo i valori in campo espressi alla vigilia. Una domenica da incorniciare per tutta la compagine di Carlo Facchini, con Luana Giuliani terza al secondo podio in tre round disputati in questa stagione.

SFUMA IL TITOLO PER ELISABETTA MONTI

A farne le spese Elisabetta Monti in un drammatico (sul piano sportivo) epilogo di weekend. Per qualche istante potenzialmente Campionessa 2026 del WEC e del CIV Femminile, ha visto sfumare proprio all'ultimo giro quella che sarebbe stata una clamorosa impresa. Leader fino a quel momento,"Betty" è uscita con slancio dal Tramonto, ma nel rettifilo che porta al Carro è prevedibilmente finita quarta dietro Cerpa, Bruno e Giuliani. Da tutto a niente. Un durissimo colpo, con la doppietta che sembrava ad un passo. La sedicenne originaria di Lecco ha in ogni caso ben poco da recriminare in un 2026 dove ha tutto in entrambi gli impegni stagionali, collezionando due vittorie e svariati podi con solo qualche episodio a fare la differenza. Per lei appuntamento rimandato all'anno venturo.

WOMEN'S EUROPEAN CHAMPIONSHIP & CIV FEMMINILE 2026

Gruppo Minerva Round

Misano World Circuit Marco Simoncelli, Classifica Gara

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