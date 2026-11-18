Dalle Bagger alle naked da corsa: la nuova Hurricane European Cup accende una nuova sfida sui circuiti europei.

Lo spirito delle corse americane incontra il motociclismo europeo. Nasce Hurricane European Cup, una nuova categoria riservata a naked, roadster e potenti bicilindriche e tricilindriche derivate dalla produzione di serie, pronta ad affiancare le spettacolari Bagger sui circuiti europei.

Ispirata alla filosofia delle competizioni Super Hooligan americane, Hurricane European Cup propone un nuovo modo di vivere le corse: motociclette di serie trasformate in autentiche racing bike, manubri alti, assenza delle tradizionali carenature delle supersportive e una grande varietà di marchi e modelli pronti a sfidarsi sullo stesso circuito.

Una formula che mette al centro il pilota, la sua capacità di guida e il divertimento, valorizzando le caratteristiche di motociclette profondamente differenti per cilindrata, architettura del motore e filosofia costruttiva.

Una sfida aperta ai grandi marchi del motociclismo

Harley-Davidson contro Indian, Yamaha contro Triumph, Ducati contro Aprilia, BMW, KTM, Honda, Husqvarna, MV Agusta, CFMOTO e Moto Morini

La Hurricane European Cup nasce per riunire in un'unica griglia motociclette bicilindriche e tricilindriche, selezionate per le loro caratteristiche tecniche e il loro potenziale sportivo.

Tra i modelli candidati alla prima stagione figurano:

Produttore Modelli Aprilia Tuono 660 Factory BMW F 900 R CFMOTO 800NK Ducati Monster 821 Honda CB750 Hornet Husqvarna Vitpilen 801, Svartpilen 801 KTM 790 Duke Moto Morini Corsaro 750 Triumph Trident 660, Trident 800, Street Triple 765 R Yamaha MT-09, XSR900 MV Agusta Brutale 800 Harley-Davidson Sportster S, Pan America 1250 Indian Motorcycle FTR 1200

Un confronto inedito tra le grandi bicilindriche americane e le più sportive naked europee e giapponesi, con l'apertura anche ai costruttori emergenti del panorama internazionale.

Preparazione semplice, costi contenuti, massimo divertimento

La filosofia Hurricane è chiara: non servono motori esasperati per vivere l'emozione delle corse. Il regolamento tecnico privilegia motociclette strettamente derivate dalla produzione di serie, con motori che mantengono le caratteristiche meccaniche originali. La preparazione prestazionale sarà sostanzialmente limitata all'installazione di uno scarico completo racing, con gli adeguamenti elettronici di alimentazione espressamente consentiti.

Sarà invece possibile intervenire sulla ciclistica, sostituendo le cartucce delle forcelle e l'ammortizzatore posteriore, mentre per alcune motociclette americane saranno previste ulteriori possibilità di adattamento delle sospensioni e dell'impianto frenante. Una scelta pensata per mantenere sotto controllo i costi e rendere la categoria interessante tanto per i piloti privati quanto per concessionari, team e preparatori.

Un regolamento per mettere tutti nelle condizioni di competere

Uno degli elementi caratterizzanti della Hurricane European Cup sarà il sistema di bilanciamento delle prestazioni. Il regolamento prevede una fascia ordinaria di potenza originale compresa tra 91 e 110 CV, con la possibilità di ammettere motociclette più potenti attraverso specifiche disposizioni tecniche, che ne vadano a equiparare le prestazioni.

L'obiettivo è avvicinare le prestazioni delle differenti moto attraverso un sistema di bilanciamento basato sul rapporto peso/potenza, prevedendo, dove necessario, restrittori meccanici dell'aspirazione (air restrictor). Le limitazioni saranno definite attraverso verifiche tecniche e prove al banco, con l'intento di preservare le caratteristiche originali dei motori e garantire un confronto sportivo equilibrato.

Hurricane European Cup & Bagger Racing League

Con Hurricane European Cup, il progetto Bagger Racing League amplia i propri orizzonti, affiancando alle imponenti Bagger una categoria dinamica, accessibile e aperta a una nuova generazione di piloti.

Un'opportunità per entrare a far parte di una nuova filosofia di corse, che da un lato guarda all' antico: un paddock familiare, condiviso con gli spettatori, che ne sono parte integrante. Tutte le moto in un village, che diventa il centro della festa. L'altro occhio guarda all' oggi, portando in pista le moto regine del mercato stradale, con preparazioni semplici e l'equiparazione delle prestazioni. Una sfida su tracciati ed in contesti prestigiosi, per chi già frequenta la pista e desidera affrontare una vera competizione internazionale, ma anche per concessionari e preparatori che vogliono mettere alla prova le proprie motociclette in un contesto racing internazionale.

Due categorie, due modi differenti di interpretare le corse, un'unica grande passione.

HURRICANE EUROPEAN CUP: Unleash the storm. Race the difference.

Il progetto e l'elenco dei motocicli candidati sono in fase di definizione. L'ammissione definitiva sarà subordinata all'approvazione del regolamento tecnico e delle relative schede di omologazione.

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