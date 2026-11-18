Maria Costello ha deciso di raccontare tutto. Per la prima volta dall'incidente al Tourist Trophy 2026, che le ha lasciato una paralisi sotto le vertebre T5/T6, la pilota britannica ha descritto senza filtri i primi momenti dopo lo schianto e il percorso che sta affrontando.

Lo ha fatto con un lungo post social, accompagnato dalle immagini dell'incidente all'Isola di Man e da quelle del ricovero in ospedale. Nei mesi scorsi Costello aveva già aggiornato i tifosi sulle sue condizioni, ma mai con questo livello di dettaglio. "Non avevo intenzione di aspettare così tanto. Non è perché non voglia aggiornarvi, ma perché, onestamente, è stato tutto troppo", ha scritto, ammettendo che per una persona riservata come lei tornare all'inizio non è semplice.

L'incidente nelle prime qualifiche

Veterana sia nelle classi soliste sia nei Sidecar, Costello è uscita di strada durante la prima sessione di qualifiche insieme al passeggero Shaun Parker. Il bilancio è stato pesantissimo: un braccio rotto, diverse costole fratturate, lo sterno, il naso e l'orbita oculare rotti, una lacerazione al fegato di grado 4, ferite al volto e la lesione midollare che le ha tolto la sensibilità nella parte inferiore del corpo.

Il suo racconto parte dal risveglio. "Mi sono svegliata al Nobles Hospital, circondata da medici. Alcuni membri del mio team sono poi venuti a rassicurarmi, prima che restassi di nuovo sola per il trasferimento in elicottero a Liverpool", ha ricordato. Poi gli esami e le operazioni: "Ci sono state le TAC, l'intervento per stabilizzare la schiena rotta e decomprimere il midollo spinale danneggiato, i punti alla ferita sul mio viso fratturato… e, beh, molto altro".

Le persone al centro di tutto

Più degli interventi, però, a restarle impresse sono state le persone: famiglia, squadra, medici, infermieri, assistenti e tutto il personale che, nelle sue parole, si presenta ogni giorno con amore, gentilezza e cura. Costello ha promesso aggiornamenti più frequenti, chiarendo però le priorità: "In questo momento devo dare tutto ciò che ho al mio corpo". E ha chiuso con un messaggio di gratitudine verso chi la sostiene anche nei momenti più bui: "È così difficile. Ma sono grata di essere qui".

Una pioniera del TT