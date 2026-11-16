Ducati brilla nel deserto messicano: podio alla Baja 1000 per la Desmo450 EDX

Ducati Desmo450 EDX sul podio della Baja 1000: impresa tra deserti, montagne e oltre 1500 km di gara.

Presentata ufficialmente lo scorso 3 ottobre in America, già sul podio assoluto in una delle gare off-road più dure e prestigiose. La Ducati Desmo450 EDX con l'equipaggio formato da Ciaran Naran, Cody Simpson e Ryan Surratt ha brillato al terzo posto nella 59^ Baja 1000, disputata nella penisola della Baja California in Messico, tappa conclusiva del World Desert Championship. Anzi il tempo finale era il 2° dietro ai vincitori, a cui è stata aggiunta un'ora di penalità per un rifornimento al di fuori della zona regolamentare, ma il bilancio è certo più che soddisfacente.

Una sfida estrema di successo per Ducati

La Desmo450 EDX, derivata dalla Desmo450 MX e sviluppata specificamente per le competizioni Cross-Country americane, è progettata per affrontare gare di lunga durata ed i terreni più impegnativi. Come la sfida estrema della Baja 1000, sviluppata quest'anno su un unico anello di oltre 1.500 chilometri, 1000 miglia (disputate da più piloti che si alternano alla guida della stessa moto), con partenza e arrivo a San José del Cabo. Le moto sono partite all'una di notte, affrontando un percorso che attraversava zone desertiche, montagne, piste costiere, tratti rocciosi e sezioni caratterizzate da fango e fondi estremamente impegnativi.

Alla fine l'equipaggio Ducati ha chiuso al terzo posto assoluto tra le moto nella categoria Pro Moto Unlimited a 17 minuti dal vincitore, completando la gara in 17 ore, 39 minuti e 10,989 secondi, seconda migliore prestazione dopo quella dei vincitori, ma come detto c'è la penalità. Il podio alla Baja 1000 è inoltre il coronamento di una stagione di successo per Hero Racing, il team supportato da Malcolm Smith Motorsports e Ducati North America, reduce dalla vittoria nell'American Off-Road Racing Championship nella stagione d'esordio della Desmo450 EDX. Come detto, una sfida estrema, oltre 1.500 chilometri di gara, un podio assoluto e la dimostrazione della competitività del progetto Desmo450 EDX nell'avventura off-road di Ducati.