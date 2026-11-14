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MotoGP Adelaide, motoseghe nei parchi per il circuito: 377 alberi da abbattere, proteste e polizia

Storie di Moto
di Elisabetta Lubrani
MotoGP: proteste contro il taglio di alberi per realizzare il circuito di Adelaide
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Le motoseghe sono entrate in azione negli Adelaide Park Lands, e con loro è arrivata la polizia. Venerdì all'alba è iniziato l'abbattimento degli alberi che devono lasciare spazio al nuovo circuito cittadino della MotoGP, atteso in Australia Meridionale dal 12 al 14 novembre 2027. Un cantiere che parte tra le proteste: alcuni manifestanti si sono arrampicati sui rami per fermare i lavori, scandendo lo slogan "stop the chop", cioè "fermate l'abbattimento".
Le operazioni sono cominciate intorno alle 6 del mattino nella zona orientale dei parchi. Sul posto c'era una ventina di agenti, intervenuti per trattenere e allontanare chi cercava di bloccare gli operai. Nella prima ora sono caduti quattro alberi, necessari per avviare gli interventi sulle condutture idriche collegate al progetto.

I numeri del cantiere

Quelli di venerdì sono solo i primi. Le modifiche al tracciato cittadino già esistente, che prevede anche vie di fuga temporanee, richiedono la rimozione di 377 alberi. Di questi, 42 sono classificati come "significativi", mentre per la maggior parte si tratterebbe di specie invasive non regolamentate, piante morte o in cattive condizioni. Altri 88 alberi verranno trapiantati in aree vicine. Il progetto complessivo vale 96 milioni di dollari australiani.
Il via libera definitivo è arrivato a inizio ottobre dal governo statale, che grazie al South Australian Motor Sport Act dispone di poteri quasi assoluti sui parchi attorno al centro di Adelaide quando si tratta di grandi eventi motoristici. Per ammorbidire l'impatto, già ad agosto l'esecutivo si era impegnato a piantare dieci nuovi alberi per ognuno abbattuto: oltre 3.000 in totale. Giovedì il primo ministro Peter Malinauskas ha aggiunto che "sono previsti diversi investimenti e interventi all'interno degli stessi parchi pubblici", tra cui un pacchetto da 15 milioni di dollari chiamato "Nature Positive Package", destinato tra l'altro al ripristino degli habitat delle farfalle e alla riqualificazione del fiume Torrens.
MotoGP: motoseghe in azione ad Adelaide

Da Dev Patel a Sia: la campagna "Lungs of the City"

La contestazione non nasce oggi: nelle settimane scorse erano già stati presentati diversi ricorsi. In questi giorni è partita anche la campagna "Lungs of the City" ("I polmoni della città"), con una lettera aperta indirizzata a Malinauskas che chiede di fermare la rimozione degli alberi. Tra i firmatari figurano l'attore di Hollywood Dev Patel, la cantante Sia e i giudici di MasterChef Australia Matt Preston e Poh Ling Yeow. Le firme sarebbero già 6500.
La lettera contesta proprio la promessa delle nuove piantumazioni: sostituire alberi maturi con giovani piante non è una soluzione, perché la chioma di una crescita secolare e il suo valore ecologico non si ricostruiscono nell'arco di una vita. I promotori ricordano anche una petizione da 80.000 firme per la tutela dei parchi e sostengono che Adelaide possa ospitare grandi eventi senza sacrificare il suo patrimonio naturale.
La partita non si chiude con i primi tagli. Il governo statale dovrà affrontare in tribunale la causa intentata dalla South East Residents Association, mentre il conto alla rovescia verso il primo Gran Premio di Adelaide segna esattamente un anno.
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Foto: ABCNet

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