MotoGP ad Adelaide, dalle polemiche al via libera federale: ecco il piano per il circuito

Adelaide, via libera federale al progetto MotoGP: il circuito passa alla pianificazione, resta il nodo degli alberi. I dettagli.

Dopo le tante notizie sulle proteste per fermare la MotoGP ad Adelaide, di cui vi abbiamo raccontato , ecco che arriva un comunicato ufficiale. Luce verde a livello federale per passare ora alla fase di progettazione e quindi riqualificazione del circuito cittadino, con obbligate attenzioni all'ambiente e rispondendo alla questione dell'abbattimento degli alberi. Una risposta ufficiale che arriva alla fine di una consultazione cittadina (aperta dal 31 agosto al 20 settembre) per fornire proposte e idee per apportare miglioramenti. Il GP d' Australia sul tracciato erede di Phillip Island avrà luogo nel weekend 12-14 novembre 2027, nel frattempo una delegazione, che ha incluso i futuri rookie MotoGP David Alonso e Senna Agius, si è recata nella città per dare un'occhiata alla situazione e conoscere la zona.

La risposta dal sondaggio pubblico

La decisione federale, ai sensi dell'Environment Protection and Biodiversity Conservation Act del 1999 (EPBC Act), fornisce un percorso chiaro per la realizzazione del progetto, a condizione che vengano adottate le misure di protezione ambientale specificate e già implementate dal team di progetto. L'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (EPA) ha stabilito che il progetto non rientra nella categoria di "Azione controllata se intrapresa in un modo particolare", confermando l'autovalutazione del team di progetto e il che significa che non è necessaria un'ulteriore valutazione ai sensi dell'EPBC Act (Environment Protection and Biodiversity Conservation Act), a condizione che vengano attuate le misure specificate.

Contemporaneamente, il governo statale ha pubblicato il suo rapporto "Cosa abbiamo appreso e i prossimi passi", che illustra i riscontri ricevuti durante la consultazione pubblica e come questi influenzeranno la prossima fase di progettazione dettagliata. Oltre 6.000 risposte al sondaggio e 1.000 contributi scritti sono stati ricevuti durante il periodo di consultazione di tre settimane, dal 31 agosto al 20 settembre. Singoli cittadini, gruppi e organizzazioni della comunità erano stati invitati a fornire un feedback sulla progettazione del circuito, sui miglioramenti proposti per gli spazi comunitari e sulle aree prioritarie per la piantumazione di alberi e vegetazione all'interno degli Adelaide Park Lands.

I punti da considerare

Il team di progetto ha attentamente considerato il feedback ricevuto e lo sta ora utilizzando per definire i prossimi passi. Ciò include:

• Progettazione del circuito: il feedback della comunità sulla progettazione del circuito si è concentrato sull'evitare, ove possibile, impatti ambientali e sugli spazi verdi del parco, in particolare sugli alberi maturi. Questo era un obiettivo condiviso dal team di progetto e si è riflesso nell'esaustivo processo di progettazione intrapreso, con il risultato che il layout minimizza, per quanto possibile, gli impatti significativi sugli alberi, pur soddisfacendo i necessari requisiti tecnici e di sicurezza. Di conseguenza, la progettazione del circuito rimarrà quella precedentemente pubblicata.

• Aree di deflusso erbose: c'è stato un supporto generale per le strutture comunitarie, con una chiara preferenza per l'erba, il carattere naturale, la ricreazione passiva e le caratteristiche basate sulla natura piuttosto che strutture per attività e ricreazione più formali. Di conseguenza, le aree di fuga in ghiaia saranno ripristinate a prato al di fuori degli eventi motoristici, come precedentemente concordato, e rimarranno spazi verdi aperti, rispecchiando il feedback della comunità sulla necessità di mantenere il carattere naturale e aperto del Parco.

• Area pavimentata: l'area pavimentata per il nuovo complesso di box e paddock offrirà diverse opportunità sportive per la comunità al di fuori dei periodi di evento, tra cui campi da pickleball, basket e tennis.

• Piantumazione di alberi e vegetazione: l'approccio proposto per la piantumazione di alberi e vegetazione ha riscosso un forte sostegno, includendo specie autoctone avanzate e diversificate per aumentare l'ombra e rafforzare la biodiversità.

La questione alberi

Il Governo ha inoltre preso atto dell'importanza di preservare e migliorare le strutture sportive e ricreative e l'accesso all'area orientale del Parco. Il progetto passerà ora alla fase di progettazione di dettaglio, che comprenderà l'ulteriore sviluppo della strategia di piantumazione di alberi e vegetazione e la progettazione di spazi per la comunità nell'area pavimentata, in collaborazione con la Città di Adelaide. Ma c'è un punto che è stato al centro delle proteste.

Attualmente, nel perimetro del circuito sono presenti 8.895 alberi, il 95% dei quali non sarà interessato dal progetto. Si prevede che il progetto richiederà l'abbattimento di 377 alberi, la maggior parte dei quali sono specie invasive non regolamentate, alberi morti o in cattive condizioni di salute. Di questi, 42 sono alberi di particolare pregio. Ulteriori 88 alberi saranno trapiantati in zone limitrofe all'interno del parco, seguendo il parere degli arboricoltori, mentre 22 alberi richiedono ulteriori indagini approfondite del sottosuolo per confermare la possibilità di conservarli. Il governo del South Australia si impegna a sostituire ogni albero abbattuto con un rapporto di 10:1, il che significa un aumento netto di almeno 3.393 alberi nel parco di Adelaide. Tutti gli alberi sostitutivi saranno esemplari maturi, con cilindrate comprese tra 45 e 200 litri. Saranno inoltre piantate 123.000 nuove piante del sottobosco.

La MotoGP in visita ad Adelaide

Le tappe fondamentali del progetto coincidono con la visita ad Adelaide di un gruppo di rappresentanti della MotoGP, che stanno ispezionando la futura sede del Gran Premio d'Australia Red Bull di MotoGP. La delegazione comprende le stelle emergenti David Alonso e l'australiano Senna Agius, insieme al Vice CEO della MotoGP Carlos Ezpeleta e ad altri alti funzionari.

La gara cittadina, che si svolgerà all'interno degli Adelaide Park Lands con lo sfondo del centro di Adelaide, mostrerà l'Australia Meridionale a un pubblico globale di oltre 630 milioni di persone. Le simulazioni indicano che le moto della MotoGP raggiungeranno velocità superiori a 340 km/h lungo la Dequetteville Terrace e si prevede che, assieme agli eventi Supercars, genereranno un ritorno economico annuo combinato di oltre 200 milioni di dollari.

Per finire, sono iniziate le registrazioni per la prevendita dei biglietti del Gran Premio d'Australia MotoGP Red Bull - Adelaide 2027, offrendo ai fan un'opportunità esclusiva per evitare la ressa e assicurarsi i biglietti prima della coda per il 2027.