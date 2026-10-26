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Honda verso EICMA 2026: arriva la nuova Africa Twin, ma la V3R 900 col compressore resta un punto interrogativo

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: Honda, quali novità ad Eicma?
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La moto più attesa potrebbe non esserci. Alla vigilia di EICMA 2026, in programma a inizio novembre a Milano, Honda si presenta con diverse novità in arrivo, ma la versione di serie della V3R 900 con motore a tre cilindri e compressore elettrico non è affatto certa. Circolano voci secondo cui la naked giapponese non avrà un ruolo nella fiera di quest'anno.

Il mistero della V3R 900

La storia della piattaforma V3 è iniziata proprio a EICMA, nel novembre 2024. In quell'occasione Honda svelò per la prima volta il concetto di una nuova base tecnica per una moto futura, con un motore a tre cilindri a V sovralimentato da un compressore. Nessun dato tecnico ufficiale, solo indicazioni vaghe sui possibili modelli destinati a sfruttare il nuovo propulsore.
Un anno dopo, a EICMA 2025, la Casa di Tokyo fece un passo avanti con il "V3R 900 E-Compressor Prototype", nella foto d'apertura: uno studio di naked ancora leggermente camuffato, ma già vicino alla produzione, pensato per offrire un'anteprima concreta del modello di serie. Il passo successivo sembrava naturale, eppure non è scontato. Il paradosso è che online circolano documenti di omologazione che suggeriscono un debutto commerciale ormai imminente. Secondo Speedweek, è possibile che Honda scelga di organizzare più avanti un evento dedicato per la prima mondiale.

Le quattro cilindri in arrivo

Anche senza la tre cilindri, a Milano le novità non mancheranno. Pochi giorni fa Honda ha confermato l'arrivo in Europa della CBR500R Four, sportiva da tutti i giorni già presentata nel 2025 per il mercato asiatico. Monta un quattro cilindri da 502 cc, omologato per l'Europa a 72 CV, e si inserisce in un segmento rimasto quasi deserto. Potrebbe salire sotto i riflettori anche la CB500 Super Four, la sorella naked già disponibile in Asia: omologarla per i mercati europei non dovrebbe essere complicato.
Niente da fare invece, almeno per ora, per la CBR400R Four presentata all'Osaka Motorcycle Show nella primavera 2026. Un gradino più in alto nella gamma è pronta la CBR600RR aggiornata, con elettronica e componenti dei freni rinnovati, oltre a un'estetica e un'aerodinamica leggermente affinate.

Africa Twin, cambio generazionale

La novità più importante, a meno di un'apparizione a sorpresa della V3R 900 di serie, riguarda però uno dei best seller della Casa giapponese. Gli indizi indicano che l'attuale Africa Twin andrà in pensione per lasciare spazio alla nuova generazione. Contrariamente a quanto riportato da diversi media, la nuova adventure non adotterà la piattaforma V3, ma resterà fedele al bicilindrico in linea aggiornato, arrivato di recente a 1084 cc e 102 CV.
Ci si aspetta un leggero incremento dei valori principali, anche per marcare la distanza dalla Transalp, che nella gamma Honda si colloca proprio sotto l'Africa Twin. Le risposte definitive arriveranno a Milano, dove si capirà anche se il tre cilindri col compressore dovrà aspettare ancora.
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