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EICMA 2026, Moto Guzzi rompe con la tradizione: niente V2 per la nuova 500 d'ingresso

Novità
di Elisabetta Lubrani
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Moto Guzzi: ad Eicma attesa la nuova 500 entry level
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Una Moto Guzzi senza il bicilindrico a V montato longitudinalmente. È questa la novità più forte attesa dallo stand Piaggio all'EICMA 2026, dove la casa di Mandello del Lario si prepara alla prima mondiale di un modello d'ingresso che rompe con le tradizioni del marchio.
Un cambio di passo netto rispetto alla scorsa edizione della fiera milanese. Lo scorso anno chi passava dallo stand del gruppo vedeva poco di entusiasmante: accanto al maxiscooter Aprilia SR GT400 e ad alcune serie speciali di scooter, per le moto stradali di tutti i marchi c'erano soprattutto nuove colorazioni.

Le moto vere tornano al centro

Anche nel 2026 Piaggio porterà a Milano numerose edizioni speciali dei modelli che fanno fatturato, come Vespa e Beverly. Ma stavolta al centro della scena ci saranno le moto vere e proprie, e in particolare la Moto Guzzi.
Ufficialmente la casa del Lago di Como non ha ancora detto nulla sulla nuova naked. Gli indizi principali restano le foto spia dei prototipi, impegnati nel nord Italia negli ultimi ritocchi prima del debutto. Persino il nome è ancora oggetto di speculazione: il marchio si sarebbe assicurato le denominazioni "Il Viaggio 500" e "The Trip 500", un chiaro riferimento alla categoria di cilindrata.

Motore Aprilia e telaio in acciaio

Il punto di rottura è proprio la meccanica. Al posto del classico V2 longitudinale, la nuova Guzzi dovrebbe adottare una propria versione del bicilindrico in linea che l'Aprilia, sorella di gruppo, utilizza sulla Tuono 457. Il telaio in alluminio della naked di Noale lascerà però spazio a un telaio in tubi d'acciaio, progettato appositamente per la Guzzi.
Una scelta destinata a far discutere tra i puristi del marchio, ma che punta a portare la Moto Guzzi in una fascia di mercato più accessibile, sfruttando una base tecnica già esistente all'interno del gruppo Piaggio.

Aprilia: RSV4, RS660 e le 125

Anche l'Aprilia avrà qualcosa da mostrare. All'EICMA dovrebbero essere protagoniste nuove varianti della RSV4, la moto immagine del marchio, e della RS660, la più venduta. Le versioni standard dovrebbero inoltre ricevere degli affinamenti. In arrivo anche un aggiornamento per le piccole di casa, la sportiva d'ingresso RS125 e la sua versione naked Tuono 125.
Per avere le conferme ufficiali bisognerà aspettare l'apertura dei padiglioni di Milano: sarà lì che si capirà fino a che punto la nuova 500 di Mandello avrà davvero il coraggio di voltare pagina.
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