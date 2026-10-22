MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Zontes 703RR ETC a EICMA 2026: la sportiva cinese fa un passo avanti

Novità
di Elisabetta Lubrani
Zontes 703RR ETC
Seguici su Google News
Nessuna rivoluzione, ma un salto in avanti dove serviva di più. Zontes porterà a EICMA 2026 la nuova 703RR ETC, evoluzione della sua sportiva con motore tre cilindri che mantiene linee, motore e ciclistica ma si presenta con un pacchetto elettronico decisamente più ricco.
Le novità principali sono la piattaforma inerziale, il comando del gas ride-by-wire e il cruise control. Una scelta chiara da parte del costruttore cinese: lasciare invariato ciò che funziona e alzare il livello sul fronte delle dotazioni, terreno su cui si gioca sempre di più la sfida nelle medie cilindrate.

Estetica e motore confermati

Il look resta quello che caratterizza la 703RR: frontale dalle linee appuntite con doppia luce a led e appendici aerodinamiche integrate ai lati della carenatura. Le uniche novità visive sono le due nuove colorazioni, Red e Black.
Nessun intervento nemmeno sul tre cilindri progettato e costruito "in casa" da Zontes. Il propulsore è accreditato di 95 CV a 11.500 giri e di 74,4 Nm a 8.500 giri.

Elettronica da prima della classe

Il ride-by-wire porta in dote cinque riding mode: Road, Sport, Rain, Track e Rider, quest'ultimo personalizzabile. Grazie alla piattaforma inerziale, ABS e controllo di trazione guadagnano la funzione cornering, restando quindi attivi anche con la moto in piega.
Aggiornato anche il quick shifter, che ora lavora sia in salita sia in scalata. Confermate invece le funzioni di servizio già presenti: manopole riscaldabili, avviamento keyless e cruscotto con schermo TFT connesso.

Ciclistica invariata

Telaio e forcellone restano in alluminio, con sospensioni Marzocchi regolabili: la forcella in precarico, compressione ed estensione, il monoammortizzatore in precarico ed estensione. L'impianto frenante è firmato Brembo, con dischi da 300 mm all'anteriore e un disco da 240 mm al posteriore.
Non cambia neppure il peso, fermo a 201 kg in ordine di marcia, così come le misure degli pneumatici: 120/70 davanti e 180/55 dietro, con le Michelin Power GP2 di primo equipaggiamento. Il debutto ufficiale della 703RR ETC è atteso proprio a EICMA, dove si capirà quanto questo aggiornamento potrà rendere la sportiva di Zontes più competitiva nel suo segmento.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Fantascienza o futuro? Furion Taran, la svolta delle hyperbike elettricheFantascienza o futuro? Furion Taran, la svolta delle hyperbike elettriche
Yamaha MT-125 2027: cambia il look, restano motore VVA e telaio DeltaboxYamaha MT-125 2027: cambia il look, restano motore VVA e telaio Deltabox
Eicma

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Novità: Yamaha MT-125 2027
Novità

Yamaha MT-125 2027: cambia il look, restano motore VVA e telaio Deltabox

furion-taran-trois-quarts-avant
Novità

Fantascienza o futuro? Furion Taran, la svolta delle hyperbike elettriche

Novità: BMW M1000RR model year 2027
Novità

BMW M 1000 RR 2027, arriva il telaio M Motorsport di terza generazione: 1,3 kg in meno e più feeling in pista

Altre notizie

Sam Lowes guida la Ducati Superbike sulla pista di Jerez

SBK, il 2027 è già iniziato: test a Jerez, ancora una Ducati davanti

MotoGP
23RidersAcademy-Cartagena

#23 Riders Academy, scopri il nuovo Winter Training Camp a Cartagena

In Pista
MotoGP: Luca Marini in dubbio per l'Australia

Luca Marini, allarme salute a Phillip Island: "Una cosa così non l'ho mai avuta in vita mia"

MotoGP
MotoGP: Maverick Vinales

Viñales senza sella MotoGP 2027: "Mi serve un miracolo. Tester? Non so se sono pronto"

MotoGP
Novità: Yamaha MT-125 2027

Yamaha MT-125 2027: cambia il look, restano motore VVA e telaio Deltabox

Novità

Articoli popolari

Foto in primo piano di Ai Ogura seduto nel box del team Trackhouse MotoGP

Ai Ogura e il grande rifiuto alla Honda: il retroscena spiegato dal futuro pilota Yamaha

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez, il ritiro si avvicina: "Prima mi sentivo un supereroe"

MotoGP
Pedro Acosta

Acosta-KTM rottura totale: "Non avrei firmato per niente al mondo"

MotoGP
Raul Fernandez

Raul Fernandez, il retroscena: l'ultimatum del manager a Trackhouse

MotoGP
Novità: BMW M1000RR model year 2027

BMW M 1000 RR 2027, arriva il telaio M Motorsport di terza generazione: 1,3 kg in meno e più feeling in pista

Novità
Privacy and cookie settings

Loading