703RR ETC, evoluzione della sua sportiva con motore tre cilindri che mantiene linee, motore e ciclistica ma si presenta con un pacchetto elettronico decisamente più ricco. Nessuna rivoluzione, ma un salto in avanti dove serviva di più. Zontes porterà a EICMA 2026 la nuova, evoluzione della sua sportiva con motore tre cilindri che mantiene linee, motore e ciclistica ma si presenta con un pacchetto elettronico decisamente più ricco.

Le novità principali sono la piattaforma inerziale, il comando del gas ride-by-wire e il cruise control. Una scelta chiara da parte del costruttore cinese: lasciare invariato ciò che funziona e alzare il livello sul fronte delle dotazioni, terreno su cui si gioca sempre di più la sfida nelle medie cilindrate.

Estetica e motore confermati

Il look resta quello che caratterizza la 703RR: frontale dalle linee appuntite con doppia luce a led e appendici aerodinamiche integrate ai lati della carenatura. Le uniche novità visive sono le due nuove colorazioni, Red e Black.

Nessun intervento nemmeno sul tre cilindri progettato e costruito "in casa" da Zontes. Il propulsore è accreditato di 95 CV a 11.500 giri e di 74,4 Nm a 8.500 giri.

Elettronica da prima della classe

Il ride-by-wire porta in dote cinque riding mode: Road, Sport, Rain, Track e Rider, quest'ultimo personalizzabile. Grazie alla piattaforma inerziale, ABS e controllo di trazione guadagnano la funzione cornering, restando quindi attivi anche con la moto in piega.

Aggiornato anche il quick shifter, che ora lavora sia in salita sia in scalata. Confermate invece le funzioni di servizio già presenti: manopole riscaldabili, avviamento keyless e cruscotto con schermo TFT connesso.

Ciclistica invariata

Telaio e forcellone restano in alluminio, con sospensioni Marzocchi regolabili: la forcella in precarico, compressione ed estensione, il monoammortizzatore in precarico ed estensione. L'impianto frenante è firmato Brembo, con dischi da 300 mm all'anteriore e un disco da 240 mm al posteriore.

Non cambia neppure il peso, fermo a 201 kg in ordine di marcia, così come le misure degli pneumatici: 120/70 davanti e 180/55 dietro, con le Michelin Power GP2 di primo equipaggiamento. Il debutto ufficiale della 703RR ETC è atteso proprio a EICMA, dove si capirà quanto questo aggiornamento potrà rendere la sportiva di Zontes più competitiva nel suo segmento.