Interphone ZERO2, la seconda generazione True Wireless si evolve: ecco caratteristiche, autonomia e prezzo.

Interphone ZERO2, mostrato allo scorso Novità assolute, aggiornamenti continui, piccole ma significative evoluzioni di concetti già esistenti. Rientra in quest'ultima categoria, mostrato allo scorso EICMA , il prestigioso Salone milanese : un salto tecnico importante sempre della stessa azienda, Cellularline, nella comunicazione tra pilota e passeggero. Il motivo? Rispetto a quanto faceva già Interphone ZERO, questa 'seconda generazione' è il primo vero interfono senza fili compatibile con qualsiasi casco. Vediamone i dettagli.

Nessuna invenzione, ma un'evoluzione

Non è un'innovazione, qualcosa di mai visto prima, ma i passi avanti sono continui. In questo caso, si tratta del primo sistema che integra la comunicazione intercom pilota-passeggero mantenendo una struttura True Wireless universale senza alcun filo né centralina esterna. Il precedente della stessa marca era un semplice sistema audio Bluetooth 5.3 per ascoltare musica, navigatore e rispondere alle chiamate, che non permetteva di parlare direttamente con un altro dispositivo. Questo aggiornamento invece presenta il sistema Bluetooth 6.0, aggiungendo quindi la funzione intercom pilota-passeggero fino a 10 metri, introducendo l'aggancio magnetico rapido e aumentando l'autonomia fino a 10 ore.

Un passo avanti importante rispetto ai "sistemi invisibili" precedenti, che presentavano però sempre fili o centraline dedicati. Nel primo caso, parliamo di sistemi miniaturizzati cablati come ad esempio Twiins D3: da tempo esistono dispositivi universali che hanno eliminato la centralina esterna, ma questi citati mantengono comunque un cavo fisico esterno che collega gli speaker ed il microfono. Nel secondo caso, si tratta di interfoni integrati dedicati, come usano grandi produttori di caschi come Shoei, HJC, Schuberth, Nolan: molti offrono sistemi a scomparsa senza alterare l'aerodinamica, ma solamente per specifici modelli, che comunque richiedono cavi sotto le imbottiture. A differenza appunto dell'Interphone ZERO2 di cui vi abbiamo raccontato.

La scheda tecnica

Architettura: True Wireless Stereo (TWS) universale senza centralina esterna né cablaggi

Connettività: Bluetooth 6.0 (profili A2DP, AVRCP, HFP)

Funzione Intercom: 2 vie (pilota-passeggero) con portata fino a 10 metri, compatibile anche con interfoni di altri marchi - ideale per uso cittadino o gite fuori porta

Speaker: Diametro 43 mm, spessore 13 mm

Microfoni: integrati negli auricolari (per uso urbano) + microfono esterno a bacchetta incluso nella confezione (per velocità extraurbane)

Sistema di fissaggio: Basette magnetiche a clip ad aggancio rapido e kit Velcro per l'alloggiamento interno al casco

Comandi: Telecomando wireless a bottone impermeabile (certificazione IPX7) posizionabile su manubrio, manopola o casco; sensori touch sugli speaker

Batteria e Autonomia: Fino a 10 ore di utilizzo continuo (batterie speaker Li-Ion da 140 mAh)

Custodia di ricarica: Batteria integrata Li-Ion da 1.600 mAh, garantisce fino a 3 ricariche complete degli speaker

Gestione energetica, Accensione e spegnimento automatici allo sgancio/aggancio magnetico e riattivazione tramite tocco

Prezzo di listino: Circa 99 € (confezione singola per 1 casco)