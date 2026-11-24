Il pilota romagnolo non ha vissuto un weekend facile in Portogallo: un inconveniente tecnico ha rovinato la sua gara, anche il potenziale non era comunque troppo elevato.

Dopo una striscia di quattro gare concluse in top 10, Enea Bastianini non è andato oltre l'undicesimo posto finale a Portimao. Lo stesso piazzamento che aveva conquistato anche nella Sprint. Considerando che partiva dall'ultima casella della griglia, non si tratta di un risultato disastroso, però aveva la possibilità di fare meglio. Purtroppo, le pessime qualifiche l'hanno pesantemente condizionato: nella Q1 è stato danneggiato dalla bandiera rossa esposta per l'incidente di Diogo Moreira. Partire ultimo, soprattutto in MotoGP, rende difficilissima l'impresa di rimontare. E se non sei al 100% del feeling con la moto, diventa ancora più complicato.

Bastianini mastica amaro dopo Portimao

Maledetto abbassatore! Bastianini manca la top 10 a Portimao

Il pilota romagnolo ha raccontato di non aver avuto uno start particolarmente positivo, di essere stato in grado di reagire e di recuperare posizioni, però è subentrato un inconveniente tecnico a guastare la sua gara: "Alla partenza sono andato largo alla curva 1, ma poi ho recuperato terreno in altre parti nel primo giro. Penso di aver guidato bene. Poi ho avuto un problema con il dispositivo posteriore, è rimasto abbassato in uscita dalla curva 5. È stato strano e ho pensato di tornare ai box per ritirarmi. Però poi si è risolto da solo dopo un giro. Avevo perso molto tempo e ho dovuto fare gli stessi sorpassi che avevo fatto prima. Non ho usato il dispositivo per un po’ e ho ripreso a usarlo verso la fine".

Bastianini è sicuro che senza il guasto all'abbassatore posteriore sarebbe riuscito a centrare un'altra top 10, rendendo un po' meno amaro il weekend del Gran Premio del Portogallo: "Era difficile pensare a qualcosa di più di questo risultato. Alla fine, abbiamo fatto il meglio che potevamo considerando le condizioni. La top 10 era il nostro obiettivo e penso che arrivare intorno all’ottavo o nono posto sarebbe stato possibile senza questo problema".

Enea aspetta di salire sulla Aprilia 850

Nel 2027 né lui né gli altri piloti dovranno pensare agli abbassatori, visto che i dispositivi che regolano l'altezza delle moto saranno totalmente banditi. Nel corso del 2026 è stata anticipata l'abolizione di quello anteriore , con l'obiettivo di rendere più sicure le partenze, dall'anno prossimo addio completo a queste innovazioni che era stata Ducati per prima a introdurre in MotoGP, venendo poi copiata dalla concorrenza.

Nel prossimo weekend a Valencia ci sarà l'ultimo gran premio del 2026, nel martedì successivo ci sarà un importante test per lavorare al futuro e tutti i piloti che cambieranno colori nel 2027 potranno finalmente lavorare con le nuove squadre. Tra questi c'è anche lo stesso Bastianini, che approderà nel box del team Trackhouse e guiderà per la prima volta l'Aprilia con motore da 850cc. Sarà anche il suo debutto con le nuove gomme Pirelli, avrà tanto da lavorare. Sarà una sfida stimolante dopo un biennio non facile con il team KTM Tech3, assieme al quale spera di chiudere positivamente nel GP a Valencia.