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Bastianini non si arrende: un ultimo regalo prima dell'addio alla KTM

MotoGP
di Matteo Bellan
Enea Bastianini pilota del team KTM Tech3 MotoGP
MotoGP, Enea Bastianini: un ultimo regalo prima dell'addio alla KTM
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Il pilota riminese ha chiuso positivamente il GP in Qatar, ma non vuole accontentarsi: riuscirà a tornare sul podio nelle ultime gare con la RC16?
Tra Sepang e Lusail due weekend abbastanza positivi per Enea Bastianini. Se le sprint race sono state concluse rispettivamente al nono e all'ottavo posto, invece nelle due gare lunghe è arrivato quinto. Solo per tre volte nel campionato MotoGP 2026 ha terminato in top 5 alla domenica, l'altra è capitata a Motegi (quarto posto finale).
Considerate le difficoltà avute dal romagnolo alla guida della RC16 in questi due anni, si può dire che quello attuale sia un momento complessivamente buono per lui. In Qatar è stato anche il migliore pilota KTM, essendo riuscito a superare un Pedro Acosta che nella gara lunga ha dovuto fare i conti con problemi di pressione gomme.

MotoGP Qatar: il bilancio di Bastianini

Enea Bastianini guida la KTM RC16 MotoGP sulla pista di Lusail, Qatar
MotoGP Qatar: Bastianini sognava il podio a Lusail
Il campione del mondo Moto2 2020 avrebbe voluto giocarsi il podio a Lusail, però ha dovuto fare i conti con un problema davvero fastidioso alla sua RC16: "La partenza è stata buona - riporta Motosan - e alla prima curva ero in buona posizione. Nella parte centrale ho cercato di lottare per il podio, ma la parte più difficile è stata affrontare le curve a sinistra, perché la moto vibrava molto. Questo problema si è aggravato notevolmente rispetto a sabato e ho dovuto lottare mentalmente, perché ho perso il ritmo e alla fine ero disorientato".
Bastianini pensava di poter stare con Marc Marquez e di poter così puntare al podio, ma non era allo stesso livello del ducatista e alla fine ha dovuto accontentarsi di un quinto posto: "In una fase della gara - spiega - ho cercato di mantenere la calma per preservare le gomme in vista del finale. Quando Marc ha cambiato passo, ho cercato di spingere, ma il suo ritmo era migliore del mio e non ho potuto farci nulla".

Enea sogna un podio con la KTM

Chiudere in top 5 non affatto un brutto risultato, però il pilota riminese ci tiene particolarmente a tornare sul podio: "Non possiamo lamentarci al 100%, ma sono un po’ nervoso perché ultimamente ho cercato di lottare per il podio e alla fine non ci sono riuscito. Comunque, dobbiamo continuare a provarci, perché voglio regalare questo podio alla mia squadra".
Quelle a Portimao e a Valencia saranno le sue ultime due gare con il team KTM Tech3, poi si trasferirà sull'Aprilia del team Trackhouse. Anche se il biennio alla guida della RC16 è stato più complicato di quanto si aspettasse e non veda l'ora di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in MotoGP, è anche molto motivato a concludere in maniera positiva l'esperienza con l'attuale squadra.
Nel 2026 è salito sul podio solo in occasione della sprint race ad Austin, mentre nel 2025 è successo nella sprint a Brno e nella gara lunga a Barcellona. Un bottino magro che vorrebbe leggermente migliorare nel finale di campionato.

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Enea Bastianini

diMatteo Bellan

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