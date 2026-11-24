La Formula 1 viaggia dal Nord America al Qatar dove nel week end si corre il 23° e penultimo appuntamento di questa interminabile stagione 2027.

Il campionato ha già emesso i verdetti. Max Verstappen , vincitore a Las Vegas al termine di una sifda animatissima, punta al secondo posto ma soprattutto a prendere slancio verso la sfida a Kimi Antonelli l'hanno prossimo. Mercedes vuole tornare alla vittoria ma i riflettori di Lusail saranno puntati soprattutto sulla lotta intestina fra Lewis Hamilton e Charles Leclerc che agita il box Ferrari. Vediamo da vicino come giungiamo a questo appuntamento, poi sguardo alle classifiche e agli orari del weekend.

Verstappen in forma, Ferrari scoraggiata

Lusail si appresta a vivere questo appuntamento tanto criticato, visto il conflitto in corso in Medio Oriente e vorrà regalare un bello spettacolo sportivo a tutti. Verstappen arriva con i favori del pronostico, dopo aver sbancato il casinò di Las Vegas e potrebbe chiudere i giochi per la seconda piazza. L’olandese pensa poco a questo traguardo, visto il suo essere cannibale, ma in questa ultima parte dell’anno ha ritrovato la sua Red Bull ed ha collezionato più punti di tutti. La Mercedes vuole tornare a vincere e si affiderà ad Andrea Kimi Antonelli, mentre George Russell deve rispondere alle parole di SuperMax che è parso divertito nel vederlo andare a muro.

La McLaren viene dall’ottimo doppio podio e proverà a prendersi quello centrale vedendo anche le caratteristiche del circuito. Il capitolo Ferrari è difficile da analizzare, visto che ormai i veleni interni hanno preso il sopravvento sulla pista. Charles Leclerc e Lewis Hamilton dovranno dimostrare molto, soprattutto dopo le parole di Federic Vasseur, che ha esplicitamente detto che i due si stanno comportando male verso chi lavora a Maranello. Alpine vorrà continuare a mangiare punti alla Racing Bulls, con un Arvid Lindblad che dovrà farsi perdonare l’errore in gara. Il giovane britannico è al suo primo anno, ci sta sbagliare, anche così goffamente, come girarsi mentre si scaldano le gomme, ma dovrà dimostrare di aver capito l’errore di far capire che merita un posto in Formula 1.

CLASSIFICA PILOTI

1- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 402 punti (Campione del Mondo)

2- Max Verstappen (Red Bull) 304 punti

3- Lewis Hamilton (Ferrari) 267 punti

4- George Russell (Mercedes) 264 punti

5- Lando Norris (McLaren) 264 punti

6- Charles Leclerc (Ferrari) 252 punti

7- Oscar Piastri (McLaren) 167 punti

8- Isack Hadjar (Red Bull) 122 punti

9- Liam Lawson (Racing Bulls) 89 punti

10- Pierre Gasly (Alpine) 52 punti

11- Arvid Lindblad (Racing Bull) 38 punti

12- Franco Colapinto (Alpine) 35 punti

13- Olivier Bearman (Haas) 23 punti

14- Gabriel Bortoleto (Audi) 14 punti

15- Nico Hulkenberg (Audi) 14 punti

16- Carlos Sainz (Williams) 11 punti

17- Fernando Alonso (Aston Martin) 7 punti

18- Esteban Ocon (Haas) 7 punti

19- Alexander Albon (Williams) 5 punti

20- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punto

21- Ryo Hirakawa (Haas) 1 punto

22- Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

23- Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti

24- Sergio Perez (Cadillac) 0 punti

25- Rafael Camara (Haas) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1- Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 666 punti (Campione del Mondo)

2- Scuderia Ferrari 517 punti

3- Oracle Red Bull Racing 440 punti

4- McLaren Mastercard F1 Team 431 punti

5- Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 11 punti

6- BWT Alpine F1 Team 87 punti

7- TGR Haas F1 Team 31 punti

8- Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 28 punti

9- Atlassian Williams F1 Team 16 punti

10- Aston Martin Aramco F1 Team 7 punti

11- Cadillac Formula 1 Team 0 punti

GP del Qatar in TV e in streaming

Il GP del Qatar avrà orari pomeridiani, un vero toccasana dopo le alzatacce di Las Vegas. Gli orari non andranno minimamente ad infastidire quella della MotoGP che a Valencia correrà il suo ultimo GP dell’anno. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Losail.

Venerdì 27 novembre:

• 14:30-15:30: Prove libere 1

• 18:00-19:00: Prove libere 2

Sabato 28 novembre:

• 15:30-16:30: Prove libere 3

• 19:00-20:00: Qualifiche (differita TV8 alle 21:30)

Domenica 29 novembre:

• 17:00-19:00: Gara (differita TV8 alle 21:30)

FOTO: social formula 1