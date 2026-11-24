L'impresa di un appassionato di Moto Guzzi : percorre 4329 km in meno di 70 ore e stabilisce un nuovo record. Ma c'è di più: la sua storia.

Si chiama Ramiro Vergez Kenny e in sella alla sua "Grizzly211", una Moto Guzzi V85 TT del 2020, ha deciso di realizzare la sua sfida di resistenza, riuscendoci e stabilendo un record pazzesco. Ha infatti migliorato il primato precedente di oltre 11 ore! Nello specifico, un totale di 4329 km attraverso l'Argentina (dall'estremità sud del paese fino al nord, vicino al confine con la Bolivia) percorsi in poco più di 63 ore invece di oltre 74. Un'impresa portata a termine nei giorni scorsi, tra il 19 ed il 22 novembre, condividendo anche l'avventura con altri motociclisti attraverso la tecnologia.

Una sfida condivisa grazie alla tecnologia

Visor Down, Ramiro Vergez Kenny non è certo un profano, ma un meccanico e pilota motociclistico argentino di 55 anni, che ha voluto compiere questa impresa unendo la guida sulle lunghe distanze (e non su pista, ma su strada aperta) alla tecnologia. Un progetto simile al Rally POV di Tiziano Internò alla Dakar, Come riporta, Ramiro Vergez Kenny non è certo un profano, ma un meccanico e pilota motociclistico argentino di 55 anni, che ha voluto compiere questa impresa unendo la guida sulle lunghe distanze (e non su pista, ma su strada aperta) alla tecnologia. Un progetto simile al Rally POV di Tiziano Internò alla Dakar, come vi abbiamo raccontato qui . Tornando a Vergez Kenny, è partito da Ushuaia, come detto all'estremità meridionale dell'Argentina, nell'arcipelago della Terra del Fuoco, per arrivare fino a La Quiaca, nel nord del paese sudamericano, vicino appunto al confine con la Bolivia. Era partito dal precedente primato di 74 ore e 37 minuti, con il chiaro obiettivo di batterlo, e condividendo virtualmente l'impresa attraverso tracciamento GPS, riprese di bordo e connettività satellitare, attraverso un sistema Starlink Mini e la piattaforma di tracciamento Grizzly Live, affiancati da telecamere a bordo, trasformando quindi questa particolare prova di resistenza in un'esperienza condivisa.

Grizzly, che dà il nome Grizzly211 che vi abbiamo citato inizialmente per questa speciale adventure Moto Guzzi, nonché per estensione il nome dato all'intero progetto "Grizzly221 Endurance Project", diventato ora un record: parliamo di ben 11 ore e 13 minuti meglio del precedente primato a referto, in un percorso ricco di difficoltà, cosa che lo rende un'avventura notevole. In più, era 'affiancato' da migliaia di co-piloti virtuali che da oltre 59 paesi hanno seguito la sfida in diretta, trasformando un progetto e una sfida personale in un'esperienza davvero internazionale e condivisa. Un'avventura memorabile per il 55enne argentino, e viene già da chiedersi se non ne penserà presto un'altra...