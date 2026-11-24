Ultimo test del 2026 per Bimota, che in Andalusia avrà diverse cose da provare per diventare più competitiva: l'obiettivo è potersela giocare con Ducati nel 2027.

Il 2027 sarà un anno con novità importanti nel Mondiale Superbike, a partire dall’arrivo di Michelin come nuovo fornitore di gomme al posto di Pirelli. Per ogni team è fondamentale riuscire a percorrere più chilometri possibili con gli nuovi pneumatici al fine di farsi trovare pronti per l’inizio del prossimo campionato. Chi riuscirà rapidamente a capire come sfruttarli efficacemente avrà un vantaggio.

Dopo un 2026 totalmente dominato da Ducati, l’auspicio è quello di vedere una SBK con più lotta per le migliori posizioni, quasi sempre monopolizzate da piloti ducatisti nella scorsa stagione. Bimota, secondo miglior costruttore dell’anno, ha conquistato solo tre podi: sono arrivati tutti nel primo round a Phillip Island, due con Axel Bassani e uno con Alex Lowes. L’obiettivo per il 2027 è quello di migliorare, ovviamente.

Superbike, Bimota rincorre Ducati: il programma a Jerez

Nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 novembre alcuni team del Mondiale Superbike disputeranno un test a Jerez per lavorare in vista dell’anno prossimo. Il Bimota by Kawasaki Racing Team sarà presente con tutti gli effettivi. I piloti titolari Alex Lowes e Axel Bassani saranno in pista solo giovedì, concentrandosi su alcune nuove specifiche tecniche e componenti derivanti dal programma di sviluppo, oltre che sulle nuove gomme Michelin e i nuovi freni carboceramici Brembo.

Bimota a pieno organico nel test a Jerez: ci sono anche i collaudatori

Per aiutare a valutare tutte le novità e apportare le modifiche necessarie in vista degli aggiornamenti al regolamento tecnico 2027 , a Jerez gireranno anche i tester Xavi Fores e Florian Marino: loro effettueranno sessioni di shakedown e valutazione dei componenti e dei setting già oggi, per poi proseguire mercoledì. Poi Fores e Marino lasceranno a Lowes e Bassani l’onere di portare avanti il lavoro sulle KB998 Rimini in quello che sarà l’ultimo test del 2026 per il Bimota by Kawasaki Racing Team. Avere bel tempo sarà fondamentale per completare il programma previsto.

Speriamo che le nuove regole FIM sul flusso di carburante contribuiscano a bilanciare le prestazioni dei motori per il 2027, in particolare con la Ducati. Dovremo lavorare anche su altre nuove regole volte a ridurre le prestazioni dei motori nel WorldSBK. È un altro modo per cercare di garantire un bello spettacolo ai tifosi”. Ridurre le performance e avere una griglia più equilibrata è un obiettivo del MotoGP Group (ex Dorna), desideroso ad avere una Superbike in grado di attirare maggiore interesse e, quindi, anche sponsor e soldi. Il team manager Guim Roda ha espresso un auspicio importante in ottica 2027: “”. Ridurre le performance e avere una griglia più equilibrata è un obiettivo del MotoGP Group (ex Dorna), desideroso ad avere una Superbike in grado di attirare maggiore interesse e, quindi, anche sponsor e soldi.

Test Jerez: i team SBK presenti

In Andalusia ci saranno poche squadre SBK in azione, c’è chi preferisce attendere il test a Valencia (9-10 dicembre) per lavorare in pista. L’unica Yamaha presente sarà quella di Andrea Locatelli, che avrà a suo fianco il nuovo capotecnico, Damiano Evangelisti, che nel recente passato ha collaborato con Remy Gardner nel box GYTR GRT. Il test a Valencia fungerà da shakedown in vista della presentazione del pacchetto completo 2027 che avverrà a Valencia, dove ci sarà il debutto di Jack Miller (ora impegnato in MotoGP) e dove girerà anche la coppia Gardner-Manzi del team GYTR GRT.

Bimota: Axel Bassani, Alex Lowes, Xavi Fores, Florian Marino

Kawasaki: Garrett Gerloff

Yamaha: Andrea Locatelli

Honda: Jake Dixon

HRC Test Team: Jonathan Rea

BMW: Michael van der Mark

Marc VDS Ducati: Sam Lowes